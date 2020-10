JCDecaux atteindra la neutralité carbone dès 2021 en France

Paris, le 12 octobre 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce se fixer pour objectif d’atteindre la neutralité carbone, dès 2021, pour l’ensemble de ses activités en France, sur les scopes 1, 2 et 3*.

Depuis plus de 55 ans, le modèle de développement de JCDecaux permet la création, l’installation, la mise à disposition et l’entretien de produits et services d’intérêt public financés par la publicité sans coût pour les contribuables. Non seulement, ces produits et services ne pèsent pas sur les finances publiques mais ils les impactent positivement par, entre autres, le versement de redevances aux collectivités. Le paiement de loyers aux bailleurs privés a les mêmes vertus.

A l’image de sa première création, l’Abribus®, le Groupe s’est donné pour mission d’améliorer durablement la qualité de vie en ville pour tous les utilisateurs de l’espace public. C’est pourquoi il optimise son accessibilité, développe de nouveaux services utiles aux 890 millions d’habitants des villes où il est présent, en France et dans le monde, et assure une gestion optimisée des ressources.

Pour y parvenir, en mobilisant sa R&D basée en France et avec les 1 700 fournisseurs, PME, PMI et ETI, qui constituent sa chaîne de valeur en maillant le territoire national, le Groupe s’attache à innover en permanence pour poursuivre la réduction de son empreinte environnementale et proposer des solutions sûres, confortables, esthétiques, pérennes et responsables. C’est ainsi qu’a été conçue et développée ces dernières années une gamme d’Abribus® innovants pour contribuer à rendre l’espace urbain toujours plus durable : l’abri Filtreo®, avec son toit végétalisé concourt à la dépollution de l’air ; l’abri Fraîcheur Naturelle participe à la lutte contre les îlots de chaleur urbains. De même, ses vélos en libre-service ont positionné l’usage du vélo en ville comme un maillon fondamental de la chaîne de la mobilité urbaine. Ils remportent l’adhésion citoyenne comme le prouvent les plus de 710 millions de trajets effectués depuis 2003, qui ont économisé plusieurs milliers de tonnes de CO 2 , favorisent les reports modaux vers une mobilité plus douce et contribuent à l’engagement collectif de réduction des gaz à effet de serre.

Même si la Communication Extérieure est un secteur d’activité à faible émission de gaz à effet de serre, JCDecaux a depuis toujours fait le choix de réduire d’abord ses consommations puis, plus récemment, de compenser ses émissions résiduelles. Le recueil de l’eau de pluie pour laver les mobiliers sans utiliser de détergent date de plusieurs décennies, l’analyse du cycle de vie des mobiliers de 25 ans. Ce travail de long terme se traduit dans des actions tout aussi concrètes en matière de :

Stratégie et gestion des risques : les critères environnementaux pris en compte dans la rémunération des dirigeants ; le Développement Durable intégré à la cartographie des risques du Groupe depuis 2009 ; la déclaration de Performance Extra-Financière de JCDecaux auditée par un Organisme Tiers Indépendant et soldée par un avis sans réserve ni commentaire chaque année ;

Conception produit : l’application de 10 principes d’écoconception par les designers et le reconditionnement à neuf des mobiliers que nous proposons ;

Maîtrise des consommations électriques : le remplacement des technologies d’éclairage dans les mobiliers analogiques par du LED ; l’intégration de solutions intelligentes pour agir sur l’usage de l’éclairage et améliorer la performance énergétique des mobiliers jusqu’à 70% ; des écrans digitaux sélectionnés selon des critères stricts de qualité et d’efficacité énergétique pour garantir une consommation électrique au plus juste des services rendus et des usages attendus ; l’intégration depuis plus de 10 ans de panneaux photovoltaïques dans nos mobiliers, lorsque cela est possible ;

Choix du 100 % électricité renouvelable : l’objectif que s’est fixé le Groupe pour 2022. En 2019, ce taux atteint déjà 88 % au niveau du Groupe et 100 % à l’échelle de la France et de 18 autres filiales. En septembre 2019, le Groupe a été le 1 er média de la Communication Extérieure à avoir rejoint RE100, la coalition d’entreprises internationales en faveur des énergies renouvelables ;

média de la Communication Extérieure à avoir rejoint RE100, la coalition d’entreprises internationales en faveur des énergies renouvelables ; Excellence opérationnelle : l’optimisation des tournées logistiques ; la formation à

l’éco-conduite dès 2003 ; le déploiement d’une flotte de véhicules électriques, hybrides et GNV et de plans de mobilité douce ; le management environnemental (ISO 14001) de ses sites principaux certifiés depuis 2007 en France.

Entre 2017 et 2019, JCDecaux a réduit ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2 - market-based) de 26 % en France, et de 55 % à l’échelle du Groupe.

D’ici 2021 en France, JCDecaux va franchir une étape supplémentaire dans la mesure de ses émissions de gaz à effet de serre (scope 3) et dans les actions de réduction mises en place. L’achat de crédits carbone de façon volontaire constituera alors une dernière phase essentielle et complémentaire à son approche pour compenser les émissions carbone résiduelles de ses activités.

La neutralité carbone de la France, berceau historique du Groupe, 1er pays en chiffre d’affaires en 2020, en nombre de collaborateurs et en Capex investis, guidera l’action plus globale d’enrichissement de la stratégie développement durable à l’échelle du Groupe.

* Scopes 1 et 2 : sommes des émissions directes induites par la combustion d’énergies fossiles (essence, gaz, naturel, fuel …) et sommes des émissions indirectes induites par les consommations d’électricité et le chauffage urbain. Scope 3 : l’ensemble des autres postes d’émissions, par exemple le transport de nos produits depuis leur site de production, la prise en compte de la fin de vie de nos mobiliers, les déplacements de nos collaborateurs…

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « JCDecaux s’est toujours donné comme l’une de ses priorités stratégiques, en France et dans le monde, la constante réduction de l’impact environnemental de son activité, notamment de ses consommations énergétiques et de ses émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement et cette transparence, portés par l’ensemble de ses collaborateurs, ont été reconnus depuis nombre d’années par différents indices de référence et se sont traduits fin 2019 par notre intégration dans la liste A du CDP, par le fait d’être le premier groupe de communication extérieure à rejoindre le RE100, ainsi que, début 2020 et pour la troisième année consécutive, par l’obtention de la note maximale de triple A par l’agence de notation MSCI (Morgan Stanley Capital International). Je suis fier que la France atteigne la neutralité carbone pour l’ensemble de ses activités dès 2021, dans le prolongement des actions menées depuis de nombreuses années par le Groupe. Pour JCDecaux, devenu numéro un mondial de son secteur sans jamais renoncer à ses valeurs et convictions, croissance économique, création d’emplois en CDI, engagements social et sociétal et développement durable pour diminuer son empreinte environnementale, sont indissociables. Depuis son origine, ils constituent les gages de sa compétitivité. Ce sont ces mêmes critères exigeants qui devraient mieux être pris en compte dans la commande publique pour que, dans l’intérêt général, qualité et durabilité s’imposent et ainsi que l’achat public responsable contribue à l’accélération de la transition écologique. Présent dans notre pays dans plus de 2 000 villes et partenaire de 14 000 entreprises qui nous font confiance pour la communication de leurs marques locales, nationales et internationales, nous contribuons à la prise de conscience des enjeux environnementaux et à la promotion des modes de vie plus durables qu’elles encouragent. Leur expression dans les univers de flux physiques, et non pas uniquement virtuels, est essentielle pour leur incarnation et le pluralisme de leurs prises de parole dans la ville car dans « publicité » il y a « cité », le lieu du mieux vivre ensemble. La légitimité des messages que nous portons et valorisons s’appuie sur la crédibilité de nos initiatives pour être systématiquement à la hauteur de la confiance que nos clients – collectivités territoriales, organismes publics et sociaux, sociétés de transport et annonceurs – nous témoignent. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2020 : 1 075m€

semestre 2020 : 1 075m€ Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

