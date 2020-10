Bonjour,

Capgemini dévoile sa Raison d’Être :

« Libérer les énergies humaines par la technologie

pour un avenir inclusif et durable »

Paris, le 12 octobre 2020 - Capgemini dévoile aujourd’hui sa Raison d’Être . Celle-ci a été élaborée en co-construction avec l’ensemble des parties prenantes en plaçant les collaborateurs du Groupe au cœur du processus. Elle fait désormais partie des fondamentaux du Groupe.

« Libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable » : pour le groupe Capgemini, la technologie est porteuse de progrès.

La conviction du Groupe est que la transformation digitale doit bénéficier à l’humanité au sens large. Capgemini entend être une référence en matière de contribution à la société, aussi bien sur ses activités propres que sur celles de ses clients, en luttant contre l’exclusion et en agissant pour la diversité, l’égalité des chances et la préservation des ressources naturelles. Construire pour tous grâce à la technologie un avenir inclusif et durable en s’appuyant sur l’énergie de ses talents mais aussi des talents de ses clients et de ses partenaires, tel est le sens de la Raison d’Être du Groupe.

A cette occasion, Paul Hermelin, Président du Conseil d’Administration et Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini, déclarent : « Capgemini a un rôle primordial à jouer pour que le futur tienne toutes ses promesses. Nous pensons que toutes les technologies sont porteuses de progrès pour tous si elles sont avant tout pensées par et pour l’humain. Entreprise responsable, le Groupe est lucide sur les promesses comme sur les excès de l’innovation technologique : son rôle est de la rendre utile, accessible et éthique. Cette raison d’être doit agir comme une boussole pour chacun des collaborateurs. »

Les femmes et les hommes du Groupe au cœur de cette ambition

La Raison d’Être incarne la volonté du Groupe de faire progresser ses talents et d’encourager l’esprit d’entreprendre et la créativité. Avec plus de 600 000 collaborateurs ou ex-collaborateurs sur les dix dernières années, le Groupe entend également être une école d’excellence, dont les talents et les compétences rayonnent bien au-delà du Groupe. Le Groupe est par ailleurs convaincu que la multiplicité des sensibilités apporte des solutions nouvelles, crée de la valeur, suscite adhésion et enthousiasme à une échelle universelle.

Une Raison d’Être co-construite avec l’ensemble des parties prenantes de Capgemini

Le Groupe a sollicité de nombreuses parties prenantes, avec en premier lieu ses collaborateurs, afin de les impliquer dans l’élaboration de la Raison d’Être.

Entre décembre 2019 et mai 2020, un questionnaire a été envoyé aux salariés leur proposant de suggérer des formulations et de choisir la Raison d’Être. Plus de 50 000 réponses et 35 000 commentaires ont été reçus et analysés pour sélectionner la version définitive. 15 workshops avec de jeunes collaborateurs en Inde, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en France ont également été organisés.

Capgemini a parallèlement interrogé des clients et des partenaires, des actionnaires ainsi que des ONG.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com .

