QUÉBEC, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer une entente de collaboration avec Flex (NASDAQ : FLEX) portant sur le développement d’un kit d’évaluation LiDAR et une offre de services associés pour la conception, le développement et la fabrication de capteurs LiDAR automobiles. Flex est une entreprise de fabrication, de services de chaîne d’approvisionnement et technologique mondiale de premier plan. Le partenariat de collaboration entre LeddarTech et Flex allie la technologie de détection de LeddarTech ainsi que l’expérience et les services de conception de Flex Automotive Solutions pour fournir aux clients des capteurs LiDAR automobiles optimisés.



LeddarTech accueille Flex au sein de son Écosystème Leddar™, composé de leaders technologiques et de l’industrie. Cette collaboration permet de combiner la souplesse et l’extensibilité de la plateforme de détection et de l’écosystème de LeddarTech avec le savoir-faire de Flex en conception et fabrication de capteurs LiDAR adaptés aux exigences des clients et des applications. La plateforme de LeddarTech comprend aussi un logiciel de fusion de données de capteurs et de perception, ce qui renforce encore cette collaboration en optimisant pour les clients la performance et le coût des systèmes ADAS et AD grâce aux caméras, aux radars et aux capteurs LiDAR fournis par Flex.

Globalement, cette coopération ouvre la voie au déploiement à grande échelle des systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome.

« Faire équipe avec Flex nous permet d’offrir sur le marché des solutions LiDAR automobiles optimales », a fait remarquer Michael Poulin, vice-président, Partenariats stratégiques et développement corporatif chez LeddarTech. Avant de poursuivre : « Cette collaboration raccourcit le temps de mise en marché pour les clients, et réduit les coûts de développement et les risques associés tout en offrant les avantages d’un modèle de plateforme ouverte et flexible à haut potentiel de personnalisation, de différenciation et de valeur ajoutée. En combinant les capacités de conception, de développement et de fabrication de Flex, et en travaillant en synergie dans le cadre de l’Écosystème Leddar, nous fournissons collectivement tous les ingrédients clés pour déployer à grande échelle les LiDARs et les applications intégrant ces LiDARs sur le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite et de la conduite autonome », a conclu M. Poulin.

« Flex est heureuse de s’associer à LeddarTech et ses partenaires », a déclaré Mike Thoeny, président de la division Activités automobiles chez Flex. « Flex est prête à contribuer, avec son savoir-faire et sa technologie, à offrir sur le marché une technologie de détection clé qui peut potentiellement sauver des vies et assister les propriétaires de véhicules et les utilisateurs de services de mobilité. Nous sommes impatients de travailler avec LeddarTech à la production de masse de capteurs LiDAR automobiles sur la base de leur plateforme ouverte de détection ».

À propos de Flex

Flex (numéro d’inscription : 199002645H) est le partenaire de fabrication de choix qui aide une clientèle diversifiée à concevoir et fabriquer des produits qui améliorent le monde. Grâce à la force collective d’une main-d’œuvre mondiale dans 30 pays et des activités responsables et durables, Flex fournit des solutions d’innovation technologique, de chaîne d’approvisionnement et de fabrication à diverses industries et marchés finaux.

Pour plus d’information, visitez flex.com.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™. LeddarTech propose aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 une solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente qui leur permet de développer des LiDARs solid-state de classe automobile sur la base du LeddarEngine™. LeddarTech a mis au point 14 générations de LiDARs solid-state axés sur la plateforme LeddarEngine, qui fonctionnent 24/7 dans des environnements difficiles. Cette plateforme est activement déployée dans des navettes autonomes, des camions, des autobus, des véhicules de livraison, des robotaxis et des applications pour villes ou usines intelligentes. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome de niveau 1 à 5.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

