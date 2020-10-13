魁北克市, Oct. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的领导者 LeddarTech ®很高兴地宣布，该公司与 Flex （纳斯达克：FLEX）达成项目合作协议，进行LiDAR评估套件和相关服务的开发，用于汽车LiDAR传感器的设计、开发和制造。Flex是一家领先的全球性制造、供应链和技术公司。LeddarTech和Flex的合作将LeddarTech的传感技术与Flex Automotive Solutions的行业专长和设计服务相结合，为客户提供优化的汽车LiDAR传感器。



LeddarTech欢迎Flex加入其 Leddar™生态系统 技术和行业领先机构团队。这项合作将LeddarTech传感平台和生态系统的灵活性和可扩展性与Flex LiDAR专门针对客户和应用要求的传感器设计和制造专长相结合。LeddarTech的平台还包括传感器融合和感知软件，让客户得以实现最佳ADAS和AD系统性能及成本，再加上Flex提供的摄像头、雷达和LiDAR传感器，为此次合作提供更多支持。

总体而言，这种合作为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）的批量部署提供了可行的途径。

“通过与Flex合作，LeddarTech能够为市场提供最佳汽车LiDAR解决方案。” LeddarTech战略合作伙伴关系和企业开发副总裁Michael Poulin说道。他还表示：“此次合作可缩短客户的产品上市时间，降低开发成本和风险，同时实现具有高度灵活性的开放平台模式的优势，以及定制、差异化和增值方面的机会。通过结合Flex的设计、开发和制造能力，作为Leddar生态系统的一部分协同工作，我们共同提供所有关键要素，以大规模部署LiDAR和运用LiDAR技术的ADAS和AD应用，” Poulin先生总结道。

“Flex很高兴能与LeddarTech及其合作伙伴携手合作。”FLEX汽车事业部总裁Mike Thoeny表示。“Flex随时准备利用其专业知识和技术为市场提供关键的传感器技术，以挽救生命并为车主和移动服务用户提供更大的便利。我们期待着与LeddarTech的合作，依托其开放传感平台进行汽车LiDAR传感器的大规模生产。”

关于Flex

Flex（登记 号：199002645H）作为首选制造合作伙伴，帮助多元化客户群设计并打造能够为世界带来改善的各种产品。通过遍布30个国家的全球员工队伍的集体实力和负责任的可持续运营，Flex为各种行业和终端市场提供技术创新、供应链和制造解决方案。

如需获得更多信息，请访问 flex.com 。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使得他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动班车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，其超过95项专利技术（已授予或申请中）提升了1-5级的ADAS及自动驾驶性能。

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