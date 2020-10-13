魁北克市, Oct. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級 ADAS 和 AD 感應技術領域的領導者，欣然宣佈與 Flex (NASDAQ: FLEX) 達成合作協議，共同開發 LiDAR 評估套件和汽車 LiDAR 感應器設計、開發及製造的相關服務。Flex 是領先的全球製造、供應鏈和技術公司。LeddarTech 和 Flex 之間的合作夥伴關係結合了 LeddarTech 的感應技術和 Flex 汽車解決方案的專業知識和設計服務，為客戶提供優化的汽車 LiDAR 感應器。



LeddarTech 歡迎 Flex 成為其 Leddar™ Ecosystem 技術和行業領導者團隊的成員。這項合作結合了 LeddarTech 感應平台和生態系統的靈活性和可擴展性，以及 Flex LiDAR 感應器設計與迎合客戶和應用程式要求的製造專業知識。LeddarTech 的平台還包括感應器融合和感知軟件，並透過讓客戶獲得最佳 ADAS 和 AD 系統性能和成本，以及 Flex 提供的攝影機、RADAR 和 LiDAR 感應器，進一步支持這項合作。

總體而言，這項合作為高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛 (AD) 提供大量部署的可行途徑。

LeddarTech 策略合作夥伴關係及企業發展副總裁 Michael Poulin 表示：「與 Flex 合作使 LeddarTech 能夠為市場提供最佳的汽車 LiDAR 解決方案。這項合作可以縮短客戶的產品推出時間，並降低開發成本和風險，與此同時，這個靈活和開放的平台模型亦有訂制、變化和增值的優勢。透過結合 Flex 的設計、開發和製造能力，並作為 Leddar Ecosystem 的一部分協同工作，我們共同為大規模部署 LiDAR 和 LiDAR 驅動的 ADAS 和 AD 應用程式提供所有關鍵要素。」

FLEX 汽車業務集團總裁 Mike Thoeny 說：「FLEX 很高興與 LeddarTech 及其合作夥伴攜手合作。Flex 已準備好以其專業知識和技術為市場作出貢獻，提供有可能拯救生命，並為車輛擁有者和流動服務使用者提供更多便利的關鍵感應器技術。我們期待與 LeddarTech 合作，以其開放式感應平台為基礎，大規模生產汽車 LiDAR 感應器。」

關於 Flex

Flex (Reg. No. 199002645H) 是首選的製造合作夥伴，致力於協助各類客戶群設計和構建可改善世界的產品。Flex 透過遍佈全球 30 個國家／地區的員工的集體力量，以及負責任的可持續營運方式，為各行業和終端市場提供技術創新、供應鏈和製造解決方案。

如欲了解更多詳情，請瀏覽 flex.com 。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車和高級駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案，使其能夠基於 LeddarEngine™ 開發汽車級固態 LiDAR。LeddarTech 擁有基於 LeddarEngine 平台的 14 代固態 LiDAR，其可在惡劣的環境中全天候運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新， 其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及第 1 級至第 5 級的無人駕駛能力。

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