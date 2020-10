CGG Remporte des Contrats Importants

de Gestion de Données



Paris, France – le 13 octobre 2020

CGG Geoscience annonce ce jour l’attribution de contrats de gestion de données représentant un carnet de commandes d’environ 10 millions de dollars pour son activité Smart Data Solutions (SDS). Dans le contexte actuel de l’industrie, ces contrats témoignent de l’importance accordée par nos clients à la digitalisation de leurs données et à leur valorisation.

Le contrat le plus important porte sur un accord-cadre mondial signé avec une entreprise internationale majeure du secteur de l'énergie, pour la digitalisation et le stockage pluriannuel des données existantes et la fourniture de services additionnels. Les données du client seront stockées en toute sécurité par des experts dont les compétences et connaissances uniques en géoscience sont essentielles pour permettre au client de prendre des décisions éclairées sur l’optimisation des données existantes et leur digitalisation.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré « Ces contrats témoignent des relations collaboratives à long terme que CGG entretient avec ses clients, mais aussi de leur niveau de confiance dans notre expertise, notre technologie et nos connaissances. Grâce à notre gestion proactive de leurs informations, nous accompagnons nos clients à mieux comprendre, extraire et intégrer leurs données géo-scientifiques du sous-sol. Alors que l'exploration se focalise sur les bassins sédimentaires matures et que les nouvelles technologies sont mises à profit pour l’analyse rapide de volumes de données croissants, l'accès aux données existantes et leur intégration n'ont jamais été aussi essentiels ».

