Martela Oyj:n hallitus on nimittänyt Artti Aurasmaan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 19.10.2020 alkaen. Aurasmaalla on vankka kokemus palveluliiketoiminnan kasvun mahdollistamisesta moninaisista toimintaympäristöistä. Hän on toiminut useissa johto- ja hallitustehtävissä muun muassa 3StepIT:ssä, Stella Caressa, Ropo Capitalissa ja Vincitissä. Matti Rantaniemi eroaa yhtiön palveluksesta toimittuaan yhtiön toimitusjohtajana viiden vuoden ajan.

”Hallitus ja minä olemme erittäin tyytyväisiä nimitettyämme Artin Martelan toimitusjohtajaksi. Hän on dynaaminen ja aikaansaava johtaja joka on menestyksekkäästi onnistunut kasvattamaan eri toimialojen palveluliiketoimintaa niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Artin johdolla tulemme entisestään kiihdyttämään Martela Lifecyclen eteenpäin viemistä koko Skandinavian alueella.

Matti Rantaniemi on toimitusjohtajakautenaan vienyt yhtiössä läpi mittavan rakennemuutoksen. Koko hallituksen puolesta haluan kiittää Mattia hänen panostuksestaan yhtiön hyväksi”

”Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta olla kehittämässä entistä parempia työ- ja oppimisympäristöjä yhdessä Martelan ammattilaisten kanssa. Uskon että elinkaaripalveluille on kasvava tarve tällä hetkellä työelämän ollessa nopean murroksen edessä. Lisäksi on kunnia-asia olla mukana viemässä suomalaista design- ja kalusteosaamista myös muihin Pohjoismaihin", toteaa Artti Aurasmaa.

Artti Aurasmaasta

Syntynyt: 1975

Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Ropo Capital Oy, toimitusjohtaja, 2016-2020

Stella Care Oy, toimitusjohtaja, 2014-2016

3StepIT Oy, toimitusjohtaja, 2005-2014

Luottamustehtävät:

Vincit Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2019-

Ropo Capital Oy, hallituksen jäsen, 2020-

Bookers Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2020-

Yleinen työttömyyskassa YTK, hallituksen jäsen, 2015-

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.