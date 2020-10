Disclaimer: This is a free French translation of the PR issued in English, only provided for the convenience of French readers.

Bristol, Royaume-Uni, Boulogne-Billancourt, France et Guernesey, Iles Anglo-normandes, le 13 octobre 2020

Cegedim Insurance Solutions, éditeur de logiciels et fournisseur de services pour l'assurance santé et prévoyance, est fier d'annoncer que l'assureur américain Global Benefits Group (GBG), spécialisé sur le marché international des assurances, a déployé à travers le monde entier sa solution Actisure, le système de gestion de contrats et de sinistres primé pour ses performances en matière de santé, de prévoyance et d'assurance voyage.

Avec l’adoption de ce progiciel de gestion santé et prévoyance dédié aux expatriés, GBG souhaitait favoriser son développement à l’international, conformément à sa stratégie 2020 et pour les années à venir.

A l'issue d'un processus d'évaluation approfondi, GBG a sélectionné Actisure avec pour objectifs de :

Remplacer ses systèmes existants et les processus manuels en place,

Améliorer le traitement interne des sinistres et renforcer l’automatisation des processus opérationnels,

Soutenir ses initiatives de développement commercial à l'échelle mondiale,

Disposer d’une plateforme lui apportant les meilleures pratiques commerciales au niveau mondial.

Une approche en deux étapes

La première étape s’est déroulée avec une mise en œuvre rapide et agile d’Actisure. La seconde a permis d’étendre cette mise en œuvre à toute l’entreprise, à l’échelle internationale. Avec des bureaux en Inde, en Europe et aux États-Unis qui ont tous remplacé leur système existant par Actisure, cette seconde étape a nécessité une véritable coopération mondiale, impliquant des ressources transverses à tous les métiers, de la part à la fois de GBG et de Cegedim Insurance Solutions. GBG s’est approprié le modèle indépendant qu’offre Actisure : dès sa mise en service chez GBG, ses collaborateurs ont reçu une formation complète sur l’outil jusqu’à obtenir le rôle d'expert Actisure au sein de l’entreprise.

"Avec Actisure, nous pensons avoir identifié la meilleure solution du marché pour nous aider à optimiser nos processus au profit des acteurs internes et externes de notre écosystème. Nous sommes en mesure de remplacer nos anciens systèmes et de tirer parti d'une plateforme efficace et évolutive", a déclaré Patrick Collins, Directeur des Opérations de Global Benefits Group. "Nous sommes convaincus de la valeur qu'Actisure nous apportera à l'échelle mondiale, à court et à long terme".

"GBG a déjà prouvé qu'il était un acteur dynamique et visionnaire. Il comprend parfaitement la dynamique du marché et qu’Actisure est la plateforme optimale pour accompagner la stratégie de l'entreprise pour 2020 et au-delà. GBG a des objectifs de croissance ambitieux, centrés sur le développement de nouveaux produits innovants, tout en s'assurant que ses clients actuels bénéficient d'un support toujours plus important : cette stratégie est très similaire à la nôtre, et nous sommes impatients de l'accompagner dans la concrétisation de ses projets", a commenté James Stokoe, CEO de la division internationale de Cegedim Insurance Solutions.

A propos de Global Benefits Group (GBG):



Global Benefits Group (GBG) est spécialisé sur le marché international des assurances depuis plus de 35 ans. GBG est l'un des principaux souscripteurs, développeurs et distributeurs de solutions d'assurance maladie, vie, invalidité et voyage conçues pour répondre aux besoins de ceux dont la vie et le travail s’affranchissent des frontières géographiques.



A propos de Cegedim Insurance Solutions :



Cegedim Insurance Solutions est un acteur clé au service de la transformation de plus de 200 acteurs de l’assurance de personnes : Compagnies d’Assurances, Mutuelles, Institutions de Prévoyance, Courtiers, en France et à l’international.



Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions cloud et des services métiers (gestion du Tiers Payant, des flux, et délégation de gestion) et experts (analytics, consulting), en santé et prévoyance.



Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com.



Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter @CegedimIS.



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 503,7 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





