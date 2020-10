October 13, 2020 02:30 ET

October 13, 2020 02:30 ET

Pressmeddelande 2020-10-13

One & Olive, en väletablerad olivoljeproducent i Grekland, har tecknat ett utvärderingsavtal med ArcAroma om att installera två oliveCEPT® ODIN-enheter. Tillsammans kommer enheterna att behandla en produktionskapacitet på 10 000 kilo oliver per timme. Om testresultaten från olivoljesäsongen är framgångsrika är målet att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter från ArcAroma.



Ökad extraktionsmängd, förbättrad olivoljekvalitet men framförallt att malaxeringssteget kan elimineras vilket möjliggör en kontinuerlig produktionsprocess, kommer att vara de viktigaste faktorerna under utvärderingsperioden. Om utvärderingen faller väl ut är vår målsättning att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter till nästa produktionssäsong.

”Att Integrera oliveCEPT® i det inledande skedet av processen, direkt efter krossen, innebär ett antal fördelar när det gäller extraktionsmängden och kvaliteten på slutprodukten och vi har visat tillförlitliga resultat som visar just detta. Att gå från en batchprocess till en kontinuerlig produktionsprocess är verkligen en gamechanger och en utmaning som oliveCEPT® är redo för”, säger Johan Möllerström, VD på ArcAroma.

One & Olive (www.oneolive.gr) är ett familjeägt företag som startade sin verksamhet 1896 och som nu drivs av den femte generationen i familjen. Produktionsanläggningen består av två toppmoderna produktions- och förpackningsenheter som är belägna i byarna Manessi och Trikorfo i Kalamata i Grekland.

