Les exploitants peuvent profiter d’un service sans discontinuité de l’arrivée au départ, fort de l’engagement de Bombardier à livrer une expérience client exceptionnelle

Bombardier est fière de collaborer avec Jetex , chef de file maintes fois primé de l’aviation d’affaires

Les passagers au terminal privé de calibre mondial du parc aéronautique de Seletar profiteront d’une planification de voyage et d’un soutien au sol de premier ordre

MONTRÉAL, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Jetex sont fières d’annoncer qu’elles ont joint leurs forces pour créer à Singapour une expérience de services à l’aéroport de calibre mondial.



Bombardier est en plein travail d’expansion des capacités et du hangar à son centre de services clé de Singapour au parc aéronautique de Seletar afin de transformer cet établissement en un super-centre guichet unique de haute capacité, offrant aux clients l’éventail complet des services requis durant toute la vie d’un avion.

Dans la foulée de cette expansion majeure, l’installation du terminal de services aéronautiques à l’aéroport de calibre mondial de Jetex et ses services de soutien au sol assureront aux exploitants et passagers un service sans discontinuité de l’arrivée au départ, fort de l’engagement de Bombardier à offrir une expérience client exceptionnelle.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec un fournisseur de services de ce calibre dans le contexte de l’expansion du centre de services de Bombardier à Singapour, une plaque tournante clé de l’aviation d’affaires dans la région de l’Asie-Pacifique », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif du Service, du Soutien et de la Stratégie d’entreprise de Bombardier Aviation. « Jetex partage l’engagement de Bombardier à livrer un service exceptionnel que les clients exigent et méritent. »

La brillante réputation de Jetex pour la planification mondiale de voyages et le soutien au sol est reconnue par les exploitants de flottes internationales, comme par les propriétaires d’avions individuels.

Singapour devient la quatrième destination de Jetex en Asie-Pacifique après Tokyo (Haneda et Narita) et Osaka. Les voyageurs avisés peuvent s’attendre à des niveaux inégalés de confort, d’hospitalité et de commodité, fournis par des équipes hautement professionnelles et dévouées.

« Nous sommes optimistes devant les possibilités de croissance dans la région de l’Asie-Pacifique et très enthousiastes d’ajouter Singapour à notre réseau », a affirmé Adel Mardini, Fondateur et chef de la direction de Jetex. « En 2019, Singapour a connu une très forte demande d’avions privés. Elle a connu une augmentation de 16 % comparativement à 2018. Nous allons donc répondre à la demande croissante par un terminal de services aéronautiques à l’aéroport et un soutien opérationnel exemplaire. »

« Bombardier partage nos exigences de service élevées, et notre collaboration est donc un choix tout naturel », a indiqué M. Mardini.

Cette étape très attendue intègre le centre de services de Bombardier à Singapour au réseau mondial de terminaux privés et de soutien au sol de Jetex, avec l’accès aux services de planification mondiale de vols et de soutien de voyages. Cette collaboration met à profit les services et les systèmes de soutien au sol de premier ordre de Jetex, ainsi que la solide présence locale et régionale de Bombardier à Singapour.

Le personnel de soutien au sol de Bombardier bénéficiera de la plateforme perfectionnée de gestion mondiale de voyages de Jetex, permettant à Bombardier de fournir sans discontinuité des services aux avions, des services de sécurité et de contrôle des bagages, ainsi qu’une facturation en temps réel. Les exploitants et passagers vivront une expérience uniforme, fiable et de qualité supérieure dans leurs voyages entre les terminaux privés de Jetex dans le monde entier.

« Bombardier et Jetex ont toutes deux une longue tradition et de nombreuses années d’expertise dans l’aviation privée. En mettant à profit les forces des deux sociétés, nous sommes impatients d’offrir les installations les plus perfectionnées et de livrer plus de valeur à nos clients à Singapour et dans l’ensemble de la région de l’Asie-Pacifique », a conclu M. Mardini.

Bombardier a annoncé un agrandissement majeur de son centre de services de Singapour au parc aéronautique de Seletar en février 2019, dans le cadre d’une initiative d’amélioration et d’expansion de son réseau mondial de service à la clientèle.

À propos de Jetex

Chef de file mondial de l’aviation d’affaires, maintes fois primée, Jetex est reconnue pour fournir des solutions de soutien de voyage souples de premier ordre à des clients du monde entier. Jetex offre des services de terminaux privés exceptionnels, l’avitaillement, les services au sol et la planification mondiale de voyages. La société dessert des propriétaires et exploitants d’avions d’affaires assurant du transport aérien d’entreprise, commercial et privé. Pour en savoir plus sur Jetex, visitez www.jetex.com et suivez-nous sur Instagram, Twitter, Facebook, et LinkedIn .

À propos de Bombardier

Comptant près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Anna Cristofaro

Bombardier Aviation

+ 1 514-866-8678

anna.cristofaro@aero.bombardier.com

Oleg Kafarov

Directeur, Développement du portefeuille et Communications de l’entreprise

Jetex

+971 4 212 4900

teamorange@jetex.com