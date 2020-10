A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Malakoff, est aujourd’hui présent dans 26 pays avec 770 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités »(réalité virtuelle). Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.





GROUPE YMAGIS

Jean Mizrahi, Président

Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88

investisseurs@ymagis.com