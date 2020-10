Lassila & Tikanoja Oyj

13.10.2020 klo 11.00

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 27.10.2020

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta tiistaina 27.10.2020 klo 8.00. Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön internetsivuilla www.lt.fi.

Lassila & Tikanoja järjestää puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 27.10. klo 9.00. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.



Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuutta isännöivät yhtiön toimitusjohtaja Eero Hautaniemi sekä talousjohtaja Valtteri Palin.

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422



Kokoustunnus: 26081373#

Webcast-lähetystä voi seurata täältä: https://lassila-tikanoja.videosync.fi/2020-q3-results

Lassila & Tikanoja järjestää englanninkielisiä puhelinkonferensseja erikseen sovittavina ajankohtina. Englanninkielisestä puhelinkonferenssista kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Inka Leisioon (inka.leisio@lassila-tikanoja.fi) ajankohdan sopimiseksi.



Eero Hautaniemi

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 774