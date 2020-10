Neocase, éditeur d’une plateforme digitale de services RH, renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée de Thierry Mathoulin pour piloter l’ensemble des opérations commerciales, marketing et partenaires. Cette annonce stratégique s’inscrit dans le prolongement de la levée de fonds réalisée par l’éditeur sur le premier semestre 2020, permettant d’investir durablement dans l’innovation et le développement à l’international. À ce poste, Thierry Mathoulin occupe un rôle central en intervenant activement sur trois grands volets : le pilotage des activités commerciales et marketing en France et à l’international, le développement de la stratégie partenaires et la définition des innovations à intégrer pour accentuer l’avantage concurrentiel de Neocase des solution cloud RH. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans l’industrie du SaaS, du logiciel et du Conseil.

Didier Moscatelli, Président de Neocase : « Je suis fier d’accueillir Thierry Mathoulin dans notre équipe et de lui confier la direction de nos opérations commerciales, marketing et partenaires. Il s’agit d’une étape clé dans notre plan de développement qui consiste à nous positionner rapidement comme le leader métier de la digitalisation des solutions RH en mode SaaS et à accompagner efficacement nos clients dans la gestion de tous leurs processus RH ».

Thierry Mathoulin, Directeur Général des Opérations de Neocase : « Je suis très enthousiaste de rejoindre les équipes Neocase pour participer à un projet d’entreprise passionnant dans un marché en pleine transformation. Neocase est un acteur clé de la transformation digitale de la fonction HR avec un très fort potentiel Produit et Humain. Nous avons aujourd’hui la meilleure solution du marché pour simplifier et digitaliser les processus RH tout en offrant l’expérience employée la plus engageante. Dans le contexte actuel, il y a un fort momentum pour les solutions agiles et flexibles proposées par Neocase. »