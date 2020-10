MONTRÉAL, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens se préparent à retourner sous les tropiques pour passer des vacances bien méritées, Sunwing offre les aubaines qu’ils attendaient avec sa Prime automnale. Pour seulement 48 heures, les voyageurs peuvent économiser jusqu’à 50 % sur des forfaits vacances aux Royalton Luxury Resorts, détenus et exploités par des Canadiens. À l’approche des jours plus froids et juste à temps pour la reprise des vols de Sunwing le 6 novembre, le voyagiste garantit des aubaines imbattables sur ces hôtels de choix, créés pour les Canadiens, par des Canadiens. Le solde se termine le 14 octobre à 23 h 59. Les voyageurs devront donc faire vite pour assurer leur place au soleil à un prix record.



« Les Canadiens ont hâte de recommenceront à voyager de façon responsable et sécuritaire », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Sunwing Québec. « Pour leur permettre de passer des vacances tant attendues sous les tropiques, nous offrons des tarifs incroyables aux Royalton Luxury Resorts, propriétés détenues et exploitées par des Canadiens, et respectant les normes de santé et de sécurité canadiennes les plus strictes. Les amoureux du soleil pourront réserver les vacances de luxe de leurs rêves tout en soutenant une marque canadienne. »

Les vacanciers pourront faire de grosses économies sur leur escapade aux Royalton Luxury Resorts, au Hideaway at Royalton, au Royalton CHIC et au Mystique by Royalton, et voyager en toute confiance sachant que les normes canadiennes de santé et de sécurité les plus strictes sont en place tout au long de leurs vacances. Le solde propose d’incroyables aubaines dans des destinations prisées telles que Cancún, la Jamaïque et Punta Cana. Les forfaits sont offerts à partir de seulement 795 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de 7 nuitées au Royalton Splash Punta Cana Resort and Spa dans une chambre de luxe 10e anniversaire, au départ de Montréal le 7 novembre 2020.

À la suite de l’annonce de Sunwing concernant la reprise des vols et les vols garantis à partir du 6 novembre, tous les forfaits réservés pendant le solde incluront les vols aller-retour à bord de Sunwing Airlines. Grâce à l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, les vacanciers peuvent voyager en toute tranquillité, sachant que leur santé et leur sécurité sont une priorité absolue tout au long des vacances. De l’enregistrement à l’aéroport au retour à la maison, les normes canadiennes les plus strictes sont en place pour assurer la sécurité des clients. De plus, les forfaits réservés à partir d’aujourd’hui jusqu’au 31 octobre 2020, pour un départ entre le 16 octobre 2020 et le 31 mai 2021, comprendront la couverture pour la COVID-19 sans frais additionnels.

En plus de ces aubaines, les Canadiens peuvent profiter d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux options de réservation flexibles de Sunwing, qui leur permettent de modifier ou d’annuler leurs plans à n’importe quel moment en toute simplicité, de choisir parmi des options flexibles de paiements mensuels et de recevoir jusqu’à 800 $ de remise en argent par couple grâce à la Protection baisse de prix. Pour simplifier le processus d’arrivée, Royalton Luxury Resorts offre un service gratuit de préenregistrement en ligne et la sélection de chambres en ligne à un prix modique.

