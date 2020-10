October 13, 2020 07:00 ET

SpareBank 1 SMN samler ansatte i større kontor hvor alle forretningsområder i konsernet blir samlokalisert, mens seks mindre kontor legges ned. Bemanningen reduseres med i alt 100 årsverk inkludert støttefunksjoner sentralt.

Forbedringsprogrammet Ett SMN skal realisere synergier mellom konsernets forretningsområder i tillegg til økt digitalisering, mer effektive arbeidsprosesser og ambisiøse kostnadsreduksjoner. Det er et stort inntektspotensial gjennom sterkere integrasjon på tvers i konsernet slik at kundene får et enda bedre tilbud innen regnskap, eiendomsmegling og bank. Målet er å øke resultatet med 400 millioner kroner.

For å optimalisere driften reduserer SpareBank 1 SMN med om lag 100 årsverk innen utgangen av neste år. Reduksjonen vil i hovedsak skje i banken samt støttefunksjoner i hele konsernet.

Ambisjonen er å levere enda bedre tjenester til kundene gjennom sterkere samhandling både i støttefunksjonene sentralt og ut mot kundene. SpareBank 1 SMN samler ansatte i større kontor hvor alle forretningsområder i konsernet blir samlokalisert i regionsenter, mens seks mindre kontor legges ned. Disse tiltakene gjennomføres i 2020 og 2021.

Trondheim, 13. oktober 2020

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12