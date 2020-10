Prêt à prendre en charge les appareils 5G les plus récents, le réseau 5G de Rogers offre maintenant plus de 10 fois la couverture de tout autre opérateur¹



Le réseau 5G de Rogers, propulsé exclusivement par Ericsson, stimulera la productivité et l’innovation et aidera l’économie canadienne à être concurrentielle à l’échelle mondiale

TORONTO, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle élargit son service 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays² afin de rejoindre les résidants et les entreprises de plus de 130 communautés à l’échelle du pays. L’expansion d’aujourd’hui arrive à point pour prendre en charge les appareils 5G les plus récents, et les clients de ces communautés abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait Partage de données illimitées de Rogers service Affaires auront accès aux meilleures technologies sans-fil sur le premier et le plus grand réseau 5G au Canada¹.

Qu’il s’agisse de petites villes ou de régions métropolitaines, le réseau 5G de Rogers, propulsé par Ericsson, dessert maintenant 130 endroits dans toutes les provinces et régions3 :

Abbotsford-Mission (C.-B.) Halton Hills (Ont.) Pickering (Ont.) Acheson (Alb.) Hamilton (Ont.) Pitt Meadows (C.-B.) Ajax (Ont.) High River (Alb.) Port Coquitlam (C.-B.) Aurora (Ont.) Hinton (Alb.) Port Moody (C.-B.) Airdrie (Alb.) Hope (C.-B.) Québec (Qc) Arnprior (Ont.) Innisfil (Ont.) Red Deer (Alb.) Banff (Alb.) Kamloops (C.-B.) Regina (Sask.) Barrie (Ont.) Kelowna (C.-B.) Richmond Hill (Ont.) Beaumont (Alb.) Kent (C.-B.) Richmond (C.-B.) Blackfalds (Alb.) King (Ont.) Saanich (C.-B.) Brampton (Ont.) Kitchener (Ont.) Salmon Arm (C.-B.) Brooks (Alb.) Lacombe (Alb.) Saskatoon (Sask.) Burlington (Ont.) Ladysmith (C.-B.) Sechelt (C.-B.) Burnaby (C.-B.) Lake Country (C.-B.) Sherwood Park (Alb.) Caledon (Ont.) Langford (C.-B.) Sidney (C.-B.) Calgary (Alb.) Langley (C.-B.) Sooke (C.-B.) Cambridge (Ont.) Leduc (Alb.) Spruce Grove (Alb.) Camrose (Alb.) Lethbridge (Alb.) Squamish (C.-B.) Canmore (Alb.) Lincoln (Ont.) St. Albert (Alb.) Central Saanich (C.-B.) Lloydminster (Alb./Sask.) St. Thomas (Ontario) Chestermere (Alb.) London (Ont.) Stony Plain (Alb.) Chilliwack (C.-B.) Maple Ridge (C.-B.) Summerland (C.-B.) Coaldale (Alb.) Markham (Ont.) Surrey (C.-B.) Cochrane (Alb.) Medicine Hat (Alb.) Sylvan Lake (Alb.) Cold Lake (Alb.) Merritt (C.-B.) Taber (Alb.) Colwood (C.-B.) Milton (Ont.) Toronto (Ont.) Comox (C.-B.) Mississauga (Ont.) Trois-Rivières (Qc) Cornwall (Ont.) Montréal (Qc) Uxbridge (Ont.) Coquitlam (C.-B.) Morinville (Alb.) Vancouver (C.-B.) Courtenay (C.-B.) Nanaimo (C.-B.) Vaughan (Ont.) Creston (C.-B.) New Tecumseth (Ont.) Vernon (C.-B.) Delta (C.-B.) New Westminster (C.-B.) Victoria (C.-B.) Drumheller (Alb.) Newmarket (Ont.) View Royal (C.-B.) Duncan (C.-B.) Niagara-on-the-Lake (Ont.) Waterloo (Ont.) Edmonton (Alb.) North Saanich (C.-B.) West Kelowna (C.-B.) Esquimalt (C.-B.) North Vancouver (C.-B.) West Vancouver (C.-B.) Fernie (C.-B.) Oakville (Ont.) Wetaskiwin (Alb.) Fort McMurray (Alb.) Oliver (C.-B.) Whistler (C.-B.) Fort Saskatchewan (Alb.) Oshawa (Ont.) Whitby (Ont.) Fredericton (N.-B) Osoyoos (C.-B.) Whitchurch-Stouffville (Ont.) Gatineau (Qc) Ottawa (Ont.) White Rock (C.-B.) Georgina (Ont.) Owen Sound (Ont.) Woodstock (Ont.) Grande Prairie (Alb.) Peachland (C.-B.) Grimsby (Ont.) Penticton (C.-B.)

Consultez notre carte de couverture complète du réseau 5G ici.

Offrir plus de valeur et une technologie de nouvelle génération aux Canadiens

« Nous sommes heureux de déployer la 5G dans un plus grand nombre de communautés, grandes et petites, afin que les Canadiens puissent utiliser les plus récents appareils 5G à leur plein potentiel, a déclaré Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers Communications. Grâce à l’accès au réseau 5G le plus étendu au pays, au financement d’appareils et d’accessoires sans acompte, aux données illimitées, à l’offre de musique exclusive et à notre service Pro chez vous, il ne fait aucun doute que Rogers est le meilleur endroit où se procurer les appareils 5G les plus récents cette année. »

Le service sans-fil 5G de Rogers est offert exclusivement avec les forfaits Infini de Rogers et les forfaits Partage de données illimitées de Rogers service Affaires sans frais supplémentaires. Plus de deux millions de Canadiens sont actuellement abonnés à un forfait de données illimitées Infini de Rogers prêts pour la 5G, ce qui correspond au plus grand nombre de clients parmi tous les fournisseurs canadiens de services sans-fil sans frais d’utilisation excédentaire.

En plus d’offrir aux Canadiens les technologies les plus récentes, les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 20264.

Offrir des capacités de réseau sans précédent

La technologie 5G offrira de nouvelles capacités beaucoup plus avancées que celles des générations précédentes de la technologie sans-fil. La combinaison d’une latence ultra-faible pour des réponses quasi instantanées avec une augmentation massive du nombre de nouvelles applications et d’appareils pouvant être connectés au réseau ouvrira un monde de possibilités, comme la gestion de la circulation en temps réel pour réduire les embouteillages et le temps de déplacement, les soins de santé à distance et les téléchirurgies pour les communautés isolées, les drones utilisant l’imagerie thermique pour mieux informer les pompiers qui tentent de combattre les feux de forêt et les jeux sans décalage, n’importe où.

Bâtir l’écosystème 5G du Canada

« On s’attend à ce que la 5G soit la technologie la plus transformatrice depuis le lancement des services sans-fil en 1985; elle nous permettra de faire la transition vers un monde vraiment connecté numériquement, a affirmé Jorge Fernandes, chef de la direction de la technologie et de l’information, Rogers. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que nous continuions d’investir dans l’expansion du réseau 5G le plus étendu au pays afin de stimuler la reprise économique et d’offrir une connectivité de calibre mondial à un plus grand nombre de communautés canadiennes. »

Pour assurer la couverture de la 5G, Rogers tire actuellement parti du spectre de 2,5 GHz, du SSFE et du spectre de 600 MHz. L’entreprise a également déployé la technologie de partage dynamique du spectre (DSS) dans plusieurs nouveaux marchés actuels. Ainsi, le spectre peut être utilisé simultanément pour les réseaux 4G et 5G sur le spectre de 600 MHz et du SSFE. L’entreprise a également déployé le partage DSS dans les marchés actuels et ajoutera des bandes de fréquences au fil du temps. En 2019, Rogers a investi 1,7 milliard de dollars pour se tailler une place de chef de file dans le domaine des licences de spectre de 600 MHz. De la meilleure qualité qui soit, ce spectre à fréquences basses convient parfaitement à la transmission sans fil de données sur de longues distances et à travers les bâtiments aux matériaux denses, créant ainsi une couverture plus uniforme et de meilleure qualité dans les régions éloignées comme dans les villes.

Rogers s’est associée à Ericsson en 2018 à titre de fournisseur de la 5G pour l’ensemble de l’infrastructure de son réseau, ce qui comprend le réseau de base et le réseau d’accès radioélectrique. L’écosystème 5G de l’entreprise comprend également des partenariats stratégiques en matière de recherche, d’incubation et de commercialisation de la technologie 5G du Canada et en matière de développement d’applications, en collaboration avec l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Waterloo, Communitech, l’Université Ryerson pour la fondation de Cybersecure Catalyst et ENCQOR. À l’échelle internationale, Rogers est l’un des membres fondateurs du 5G Future Forum, qui créera un cadre commun pour les mises en application 5G appuyées par l’informatique en périphérie de réseau mobile dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance au Canada. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang pour la qualité de son réseau sans-fil.

