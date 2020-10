Neue Funktionen:



Optimierte Zusammenarbeit zwischen Spediteuren

Versand Automatisierung

Vorausschauende Entscheidungsfindung

Transparenz bei Bestellung und Bestand

AALBORG, Dänemark, PARIS und CHICAGO, Oct. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44®, der weltweit führende Anbieter von Supply Chain Transparency für Spediteure und Logistikdienstleister, gab heute die Einführung neuer, leistungsstarker Funktionen bekannt, mit denen Unternehmen ein bisher unerreichtes Maß an Leistung, Produktivität erzielen können und dadurch ein ulitmatives

Kundenerlebnis.



“,Wir sind getrieben von dem Anspruch maximale Supply Chain Transparenz und Planbarkeit zu schaffen, deswegen snid wir sehr stolz heute einen neuen Standard für Supply Chain Transparenz einzuführen.” sagte Jett McCandless, Gründer und CEO von project44. „Die Forderung nach mehr Agilität wächst beständig, weltweit führende Unternehmen wünschen sich neue Maßstäbe was Zusammenarbeit in Echtzeit, Automatisierung und vorausschauende Erkenntnisse angeht. Mit unseren neuen Funktionen unterstützen wir Unternehmen dabei effektivere, bessere Entscheidungen zu treffen und somit stabilere Supply Chains aufzubauen.”

Laut Bart De Muynck, Vice President of Research bei Gartner Inc., steht Transparenz „ganz oben auf der Liste der Technologien, in die investiert werden muss“.

Mit den neuen Funktionen manifestiert project44 seine Stellung als Marktführer für globale Supply Chain Transparenz, indem innovative Produktfunktionen bereitgestellt werden, die den Lieferketten die nötige Elastizität ermöglichen, um den steigenden Kundenanforderungen trotz unsicherer und unvorhersehbarer Marktbedingungen gerecht zu werden.

„Dieses Jahr hat gezeigt, dass Echtzeit Transparenz und reibungslose Zusammenarbeit über das gesamt Transport Ökosystem hinweg von größter Bedeutung sind, , sagte Kristian Kaas Mortensen, Director of Strategic Partnerships bei Girteka Logistics.

„Spediteuren, die project44 einsetzen, ermöglichen wir den Zugang zu ihren Lieferungen mit Girteka Logistics. Dadurch erreichen wir eine vollständige Transparenz innerhalb unseres Transportnetzwerks und können alle Risiken proaktiv mindern. Dieses hohe Maß an konstanter Leistung, das project44 bietet, war und bleibt für unser Unternehmen erfolgsentscheidend.“

Die neu eingeführten Funktionen von project44 bieten Unternehmen Folgendes:

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Spediteuren.

Transportunternehmen haben jetzt Zugriff auf einen einzigartigen Satz von Tools, darunter eine Schnittstelle für Transportunternehmen innerhalb des Visibility Operations Center (VOC)® von project44, die für alle Kunden, die die project44-Plattform nutzen, aktuelle und historische Lieferdaten sowie Benchmarks nach Versandweg aufgeschlüsselt darstellt. Da Transportunternehmen und Spediteure einen gemeinsamen Echtzeitzugriff auf getrackte Lieferungen und Analysen erhalten, wird eine engere Zusammenarbeit gefördert – was das Serviceniveau verbessert, die Kosten senkt und für ein effizienteres Ausnahmemanagement sorgt.

Verbesserung der Automatisierung und Orchestrierung von Vor- und Nach-Lieferungs-Workflows Neue Funktionen ermöglichen Unternehmen die Automatisierung und Orchestrierung von Prozessen bei LTL- und TL-Ausschreibungen, beim Versand und beim Abrufen digitaler Dokumente, einschließlich elektronischer Frachtbriefe (eBOL) und Abliefernachweisen (POD) in Nordamerika und Europa. Die Automatisierung der Durchführung von Lieferungen über die Straße erhöht die Qualität der Nachverfolgung während des Transports, ermöglicht Echtzeitzugriff auf Tracking-Analysen, senkt die Kosten und verbessert an kritischen Übergabestellen die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort.

Nutzung multimodaler Daten zur Gewinnung vorausschauender Erkenntnisse. Die neue Version von project44 bietet Unternehmen detaillierte Funktionen in puncto Prognosen und Ausnahmemanagement zur proaktiven Verwaltung multimodaler Lieferungen. Beispielsweise nutzen die erweiterten Seefrachtfunktionen die Fahrplandaten der Reedereien, um die ETA-Genauigkeit zu verbessern und konfigurierbare, hafenbezogene Warnmeldungen auszugeben, die ein effizientes Ausnahmemanagement in der Lieferkette ermöglichen. Zudem stellt die Zustandsüberwachung in Echtzeit mit konfigurierbaren Benachrichtigungen die Einhaltung behördlicher Auflagen sicher und verbessert die Transparenz der Kühlkette bei temperaturempfindlichen Lieferungen für Lebensmittel- und Getränkehersteller, Unternehmen im Bereich Verbrauchsgüter und Pharmaunternehmen erheblich.

Clint McDonald, Director of Freight Sales bei Dot Foods, dem größten Redistributor der Lebensmittelbranche in Nordamerika, sagte: „Unser Engagement in den letzten 60 Jahren war darauf ausgerichtet, die Geschäftsaktivitäten unserer Partner zu forcieren und mehr Produkte für mehr Menschen als je zuvor zugänglich zu machen. Wir liefern in zwei bis vier Tagen TL- und LTL-Bestellungen von über 134,000 Produkten an unsere Kunden. Um unserer Mission gerecht zu werden, müssen wir kontinuierlich in Geschwindigkeit und Service investieren. Aufgrund der Erweiterungen an der Advanced Visibility Platform von project44 können wir Lieferprozesse weiter optimieren, übermäßige Lebensmittelverschwendung verhindern, mit noch genaueren Transportzeiten operieren und unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis bieten.“

Transparenz in Bezug auf Bestellungen und Bestände.

In der komplexen globalen Lieferkette von heute gibt es eine Vielzahl von getrennten Systemen und Kennzeichnungen (z. B. Purchase Order, SKU und BOL), die verwendet werden, um eine physische Ware vom Ursprungs- bis zum Bestimmungsort zu verfolgen. Die bessere Transparenz, die project44 in Bezug auf Bestellungen und Bestände bietet, erhöht die betriebliche Effizienz, sorgt für termingerechte Lieferungen und unterstützt die proaktive Entscheidungsfindung – durch die Bereitstellung einer einzigen Ansicht auf die zugehörigen SKUs, Bestellungen und Lieferungen sowie die Vorhersage von Risiken mithilfe eines Algorithmus zur vorausschauenden Zustandsbewertung.

„Als größtes Einzelhandelsunternehmen Dänemarks im Bereich Konsumgüter haben wir nach einem Partner auf dem Gebiet der Transparenz gesucht, der uns eine vollständige Übersicht über alle Transporte bieten kann und uns bei der Verbesserung der operativen Effizienz unterstützt“, sagte Kennet Thorsen, Senior Distribution Manager bei Coop Denmark A/S. „project44 liefert genau das. Mit qualitativ hochwertigeren kontextualisierten Daten können wir jede Lieferung und alle Bedingungen um sie herum verfolgen und so die Serviceziele hinsichtlich unserer Filialen besser erfüllen.“

Über project44

project44 ist die weltweit führende Plattform in Bezug auf eine höhere Transparenz für Spediteure und Logistikdienstleister. project44 verbindet, automatisiert und bietet Transparenz bei wichtigen Transportprozessen, um schneller zu Erkenntnissen zu gelangen und die für die Umsetzung dieser Erkenntnisse benötigte Zeit zu verkürzen. Durch Nutzen der leistungsfähigen, Cloud-basierten project44-Plattform können Unternehmen ihre operative Effizienz steigern, Kosten senken, die Lieferleistung verbessern und ihren Kunden ein außergewöhnliches, Amazon ähnelndes Erlebnis bieten.

project44 ist mit Tausenden von Transportunternehmen weltweit verbunden und bietet eine umfassende Abdeckung für alle ELD- und Telematikgeräte auf dem Markt. project44 unterstützt alle Transport- und Lieferarten, einschließlich Luft, Paket, Letzte Meile, Teilladungsverkehr, Volumen-Teilladungsverkehr, Sammelladung, Lkw-Ladung, Schiene, Intermodaler Verkehr und Seefracht. project44 hält auf FreightWaves’ 2020 FreightTech 25, einer Liste der innovativsten Unternehmen der Frachtbranche, den zweiten Platz hinter Amazon und hat den SAP® Pinnacle Award 2020 als Cloud Partner Integration of the Year erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.project44.com .

