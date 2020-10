AALBORG, Danemark, et PARIS et CHICAGO, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44®, leader mondial spécialisé dans la visibilité de la Supply Chain pour les chargeurs et les fournisseurs de services logistiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles fonctionnalités qui vont aider les entreprises à atteindre des niveaux de performance, de productivité et d'expérience client, sans précédent.



« Motivés par un engagement profond de rendre plus transparentes et plus prévisible les Supply Chain des entreprises du monde entier, nous sommes ravis d'introduire ce qui va devenir le nouveau standard en matière de visibilité des Supply Chain », a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Avec une demande croissante pour plus d’agilité, les plus grandes entreprises mondiales recherchent un niveau supérieur de collaboration, d'automatisation et de connaissances prédictives en temps réel. Nos nouvelles fonctionnalités peuvent les aider à prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement, et par conséquent, à développer des Supply Chain plus résilientes. »

Selon Bart De Muynck, vice-président de la recherche chez Gartner Inc., la visibilité « est en tête de la liste des technologies dans lesquelles investir ».

Avec cette nouvelle version, project44 continue d’innover en fournissant des fonctionnalités qui donnent aux chaînes d'approvisionnement la souplesse nécessaire pour répondre aux demandes croissantes des clients malgré des conditions de marché incertaines et imprévisibles.

« Cette année a démontré qu'une visibilité en temps réel et une collaboration sans heurts dans l'ensemble de l'écosystème des transports, sont essentielles », a déclaré Kristian Kaas Mortensen, directeur des partenariats stratégiques chez Girteka Logistics. « En permettant aux chargeurs qui utilisent project44 de suivre en temps réel leurs expéditions avec Girteka Logistics, nous obtenons une transparence totale au sein de notre réseau de transport et pouvons atténuer tous les risques de manière proactive. Ce haut niveau de performance constante, soutenu par project44, a été essentiel pour notre entreprise et continuera de l'être »

Avec cette nouvelle version de la plateforme de project44, les entreprises peuvent :

Améliorer la collaboration avec les transporteurs. Les transporteurs ont désormais accès à un ensemble d'outils unique, y compris une interface dédiée au transporteur et intégrée au Visibility Operations Center® (VOC) de project44, qui visualise les données d'expéditions actuelles et passées pour tous leurs clients utilisant la plateforme project44. En fournissant aux transporteurs et aux expéditeurs un accès partagé en temps réel des mêmes données et des mêmes analyses, la relation devient de facto plus collaborative, ce qui améliore les niveaux de service, réduit les coûts et permet une gestion plus efficace des problèmes.

Augmenter l'automatisation et l'orchestration des flux de travail avant et après l'expédition. Les nouvelles capacités permettent aux organisations d'automatiser et d'orchestrer les processus d’affrètement, d'expédition et de récupération de documents numériques, y compris les bordereaux et les preuves de livraison électroniques. L'automatisation de l'exécution des expéditions par voie terrestre améliore la qualité du suivi, fournit un accès en temps réel aux analyses, réduit les coûts et améliore la sécurité des conducteurs et des responsables des chargements sur le terrain.

Exploiter les données multimodales pour générer des informations prédictives. La nouvelle version de project44 fournit aux organisations des capacités prédictives et de gestion des problèmes plus approfondies afin de gérer de manière proactive les expéditions multimodales. Par exemple, nos suivis des expéditions maritimes utilisent désormais des données du calendrier des transporteurs maritimes pour améliorer la précision de l'heure d'arrivée estimée et fournir des alertes configurables. En outre, le suivi en temps réel de la température avec possibilité de notifications configurables, garantit la conformité réglementaire et améliore considérablement la gestion de la chaîne du froid sur les expéditions sensibles à la température pour, par exemple, les entreprises agroalimentaires ou pharmaceutiques.

Clint McDonald, directeur des ventes de fret chez Dot Foods, le plus grand redistributeur alimentaire en Amérique du Nord, a commenté : « Au cours des 60 dernières années, nous nous sommes engagés à faire progresser les entreprises de nos partenaires et à rendre davantage de produits accessibles à un plus grand nombre de personnes comme jamais auparavant. Nous le faisons en livrant en maximum quatre jours, à nos clients des commandes de fret à charges partielles et charges complètes supérieures sur un ensemble d’environ 134 000 produits. L'accomplissement de notre mission exige des investissements continus dans la rapidité et le service. Avec les améliorations apportées à la plateforme de visibilité avancée de project44, nous pouvons rationaliser davantage les processus d'expédition, éviter l'excès de déchets alimentaires, obtenir des délais de transit encore plus précis et fournir aux clients la meilleure expérience possible. »

Obtenir une visibilité sur les commandes et les niveaux d'inventaire. Dans les Supply Chain mondiales et complexes d'aujourd'hui, il existe une multitude de systèmes et d'identifiants déconnectés (tels que les bons de commande, les numéros de référence et les bordereaux de livraison) utilisés pour suivre un bien physique depuis son point d'origine jusqu'à sa destination. Cette nouvelle version de la plateforme de project44 renforce l'efficacité opérationnelle, le respect des délais de livraison et la prise de décision proactive en fournissant une vision unique des numéros de référence, des commandes et des expéditions associés, tout en prédisant le risque à l'aide d'un algorithme d'évaluation prédictive de la performance.

« En tant que plus grand détaillant de biens de consommation au Danemark, nous recherchons un partenaire de visibilité qui nous fournira une vue d'ensemble unique de tous les transports et nous aidera à améliorer l'efficacité opérationnelle », a déclaré Kennet Thorsen, directeur principal de la distribution chez Coop Danemark A/S. « C'est exactement ce que project44 fournit. Grâce à des données contextualisées de plus grande qualité, nous pouvons suivre chaque envoi ainsi que les conditions qui les entourent et, par conséquent, mieux répondre aux objectifs de service de nos magasins. »

Pour en savoir plus, contactez l'un des membres de notre équipe ou consultez le site project44.com.

À propos de project44

project44 est la plus vaste plateforme de visibilité avancée au monde destinée aux expéditeurs et fournisseurs de services logistiques. project44 connecte, automatise et fournit de la visibilité sur les processus de transport clés pour accélérer la connaissance approfondie et raccourcir le temps nécessaire à la transformation de ces informations en actions. En tirant parti de la puissance déployée par la plateforme cloud de project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent à leurs clients une expérience exceptionnelle de type Amazon. Relié à plusieurs milliers d'opérateurs dans le monde et doté d'une couverture complète pour tous les appareils d'ELD et de télématique du marché, project44 prend en charge l'ensemble des modes de transport et des types d'expédition : aérien, petit colis, dernier kilomètre, charge partielle, charge partielle en volume, groupage, chargement de camion, ferroviaire, intermodal, et océan. project44 arrive en deuxième position derrière Amazon dans le classement FreightWaves’ 2020 Freight Tech 25, qui répertorie les sociétés les plus innovantes du secteur du fret, et a reçu le trophée SAP® Pinnacle 2020 au titre de Partenaire d'intégration cloud de l'année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.project44.com.

Mariya Barnes