Prêt à prendre en charge les appareils 5G les plus récents, le réseau 5G de Rogers s’étend aujourd’hui à 24 autres communautés de la province, notamment celles de Saanich, de Squamish et de Whistler.

Le réseau 5G de Rogers, qui dessert maintenant 130 villes canadiennes, offre plus de 10 fois la couverture de tout autre opérateur¹

Le réseau 5G de Rogers, propulsé exclusivement par Ericsson, stimulera la productivité et l’innovation et aidera l’économie canadienne à être concurrentielle à l’échelle mondiale

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle élargit son service 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays² afin de rejoindre les résidants et les entreprises de plus de 50 communautés en Colombie-Britannique et 130 communautés à l’échelle du pays. L’expansion d’aujourd’hui arrive à point pour prendre en charge les appareils 5G les plus récents, et les clients de ces communautés abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait Partage de données illimitées de Rogers service Affaires auront accès aux meilleures technologies sans-fil sur le premier et le plus grand réseau 5G au Canada.

Des petites villes aux centres métropolitains, le réseau 5G de Rogers, propulsé par Ericsson, est le plus vaste de la Colombie-Britannique¹ et il est maintenant offert dans les 51 villes suivantes de la province3 :

Abbotsford-Mission (C.-B.) Ladysmith (C.-B.) Richmond (C.-B.) Burnaby (C.-B.) Lake Country (C.-B.) Salmon Arm (C.-B.) Chilliwack (C.-B.) Langford (C.-B.) Saanich (C.-B.) Central Saanich (C.-B.) Langley (C.-B.) Sechelt (C.-B.) Colwood (C.-B.) Maple Ridge (C.-B.) Sidney (C.-B.) Comox (C.-B.) Merritt (C.-B.) Sooke (C.-B.) Coquitlam (C.-B.) Nanaimo (C.-B.) Squamish (C.-B.) Courtenay (C.-B.) New Westminster (C.-B.) Summerland (C.-B.) Creston (C.-B.) North Saanich (C.-B.) Surrey (C.-B.) Delta (C.-B.) North Vancouver (C.-B.) Vancouver (C.-B.) Duncan (C.-B.) Oliver (C.-B.) Vernon (C.-B.) Esquimalt (C.-B.) Osoyoos (C.-B.) Victoria (C.-B.) Fernie (C.-B.) Peachland (C.-B.) View Royal (C.-B.) Hope (C.-B.) Penticton (C.-B.) West Vancouver (C.-B.) Kamloops (C.-B.) Pitt Meadows (C.-B.) West Vancouver (C.-B.) Kelowna (C.-B.) Port Coquitlam (C.-B.) Whistler (C.-B.) Kent (C.-B.) Port Moody (C.-B.) White Rock (C.-B.)

Consultez notre carte de couverture complète du réseau 5G ici.

« Nous sommes heureux de déployer la 5G dans un plus grand nombre de communautés, grandes et petites, afin que les clients de la Colombie-Britannique puissent utiliser les plus récents appareils 5G à leur plein potentiel, a déclaré Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers Communications. Grâce à l’accès au réseau 5G le plus étendu au pays, au financement d’appareils et d’accessoires sans acompte, aux données illimitées, à une offre de musique exclusive et à notre service Pro chez vous, il ne fait aucun doute que Rogers est le meilleur endroit où se procurer les appareils 5G les plus récents cette année. »

Le service sans-fil 5G de Rogers est offert exclusivement avec les forfaits Infini de Rogers et les forfaits Partage de données illimitées de Rogers service Affaires sans frais supplémentaires. Plus de deux millions de Canadiens sont actuellement abonnés à un forfait de données illimitées Infini de Rogers prêts pour la 5G, ce qui correspond au plus grand nombre de clients parmi tous les fournisseurs canadiens de services sans-fil sans frais d’utilisation excédentaire.

La technologie 5G offrira de nouvelles capacités beaucoup plus avancées que celles des générations précédentes de la technologie sans-fil. La combinaison d’une latence ultra-faible pour des réponses quasi instantanées avec une augmentation massive du nombre de nouvelles applications et d’appareils pouvant être connectés au réseau ouvrira un monde de possibilités, comme la gestion de la circulation en temps réel pour réduire les embouteillages et le temps de déplacement, les soins de santé à distance et les téléchirurgies pour les communautés isolées, les drones utilisant l’imagerie thermique pour mieux informer les pompiers qui tentent de combattre les feux de forêt et les jeux sans décalage, n’importe où.

« Nous sommes très heureux que la 5G soit maintenant offerte à encore plus de clients en Colombie-Britannique, ce qui stimulera la productivité et l’innovation et contribue à faire progresser notre économie, a déclaré Rick Sellers, président, Colombie-Britannique, Rogers Communications. « La 5G est la prochaine évolution technologique qui transformera la façon dont nous vivons et travaillons, et une infrastructure numérique solide sera essentielle tandis que nous progressons et que nous redéfinissons le paysage concurrentiel de notre province. »

Les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 2026. À Vancouver seulement, l’industrie a le potentiel de faire croître sa productivité de 270 millions de dollars (produit intérieur brut) en raison de la réduction de la congestion routière4.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance au Canada. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut , chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang pour la qualité de son réseau sans-fil.

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise en Colombie-Britannique a atteint 1,7 milliard de dollars de production, ce qui comprend plus de 5 500 emplois à temps plein générés et soutenus. Plus tôt cette année, Rogers a annoncé la création de 350 nouveaux emplois dans l’économie locale d’ici 2021. Ces employés travailleront à son centre de solutions clients de la Colombie-Britannique à Kelowna.

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien.

1 La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Le plus fiable d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020; le plus fiable d’après le nombre total d’abonnés sans-fil.

3 Vingt-quatre magasins (indiqués en caractères gras) ont été lancés le 13 octobre 2020. Tous les autres magasins ont été déployés entre le 15 janvier et le 1er septembre 2020.

4 https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-112/Accenture-Accelerating-5G-in-Canada-PoV-2019.pdf#zoom=50 (article en anglais seulement).