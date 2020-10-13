加拿大滑铁卢, Oct. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 机器视觉技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne Imaging，很高兴地宣布扩展基于第三代 Sony® Pregius® 全局快门式 CMOS 传感器的 Teledyne DALSA Genie Nano-1G 相机系列和 Teledyne Lumenera Lt 系列 USB3 相机。最新款相机具有较大的满井容量，并为 Genie Nano-1G 和 Lt 系列相机组合带来了更大的动态范围。与更大的像素尺寸相结合，可以在弱光环境下呈现更高的细节。



相机的分辨率从 50 万到 710 万像素不等，充分利用了新型索尼 Pregius 传感器所提供的独特的高转换增益。这使得相机能够通过捕捉更多的光线而获得清晰的图像，同时又不会引入太高的噪声。

“扩展后的 Genie Nano-1G 和 Lt 系列 USB3 相机为高速工厂自动化等常规机器视觉应用提供了卓越的性能和图像质量，它们在光线较弱或变化多的应用中表现出色，”Teledyne DALSA 和 Teledyne Lumenera 高级产品经理 Manny Romero说。“第三代索尼 Pregius 传感器也完成了从 CCD 到 CMOS 技术的整体迁移。”

这两个系列的设计都能提供高动态范围和低读取噪声，适用于从传统机器视觉到高速工业自动化，再到智能交通系统 (ITS) 和航空成像等各种要求苛刻的应用。

主要特点：

六款全新的 GigE Vision 彩色和单色版本，具有 TurboDrive™，可实现更快的输出。

六款全新的 USB3 Vision 彩色和单色版本。

大的满井容量（高达 100Ke）带来了高动态范围，加上更大的像素尺寸，在各种照明条件下都有很好的表现。

将索尼 Pregius 第三代传感器（IMX428、IMX430、IMX432 和 IMX433）集成到 Teledyne Imaging 功能丰富的相机系列中。

这两个系列都支持先进的相机功能，外形紧凑，易于集成。



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Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne Imaging 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

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