加拿大滑鐵盧 , Oct. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨機器視覺領域全球領導者 Teledyne Imaging 很高興宣佈以第三代 Sony® Pregius® 全域快門 CMOS 感測器為基礎，擴展其 Teledyne DALSA Genie Nano-1G 相機系列和 Teledyne Lumenera Lt 系列 USB3 相機。最新款的相機具有最大容量，提升了 Genie Nano-1G 和 Lt 系列 相機產品組合的動態範圍。這結合了更大的像素大小，可在低光線環境呈現高度的細節。



相機的解析度範圍是 0.5 到 7.1 像素，可完全發揮由這些全新 Sony Pregius 感測器所提供的獨特高度轉換增益。這可讓相機捕捉更多光線，同時不會引入高度雜訊，藉此取得清晰的影像。

Teledyne DALSA 和 Teledyne Lumenera 資深產品經理 Manny Romero 表示：「擴展的 Genie Nano-1G 和 Lt 系列 USB3 相機為高速工廠自動化等一般機器視覺應用提供極佳的效能和影像品質，也擅於處理光線過低或光線多變的應用情況。第三代 Sony Pregius 感測器也完成了從 CCD 到 CMOS 技術的整體遷移過程。」

兩個系列的設計都能提供高度動態範圍，在各種棘手的應用情況下有極低的讀取雜訊，這些棘手的應用情況包括傳統機器視覺到高速工廠自動化，再到智慧交通系統 (ITS) 和空中影像處理。

主要功能：

六個彩色和單色版本的 GigE Vision 新型號，具有 TurboDrive™，可加快輸出速度

六個彩色和單色版本的 USB3 Vision 新型號

最大容量 (最多 100Ke) 可產生高度動態範圍，搭配更大的像素大小，在各種照明環境下提供效能

將 Sony Pregius 的第三代感測器 (IMX428、IMX430、IMX432 和 IMX433) 整合到 Teledyne Imaging 功能豐富的相機系列中

兩個系列產品以便於整合的精巧外形，支援進階相機功能



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