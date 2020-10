The Conference Board of Canada

OTTAWA, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des recherches menées par le Conference Board du Canada ont montré que la réforme des programmes d’études peut contribuer à améliorer les résultats scolaires des élèves autochtones en sciences, technologie, génie et mathématiques (STGM).



Les populations autochtones restent sous-représentées dans les emplois en STGM bien rémunérés et axés sur les compétences. Cette situation est problématique, car des études montrent que l’offre d’emploi dans les domaines des STGM est très forte et qu’elle ne fera qu’augmenter dans les années à venir.

Une nouvelle étude du Conference Board du Canada met en lumière que le manque de participation des élèves autochtones dans les disciplines de STGM s’explique en grande partie par le fait que les sciences, les mathématiques et la technologie sont essentiellement enseignées dans une perspective occidentale. Les cultures autochtones et leurs façons de comprendre les disciplines de STGM ne sont pas représentées de manière efficace dans les programmes de sciences actuels. C’est pourquoi de nombreux élèves autochtones ont des difficultés à se reconnaître et décident de ne pas suivre de cours de sciences et de mathématiques au secondaire.

« La réforme des programmes scolaires est essentielle pour améliorer les résultats scolaires des élèves autochtones, déclare Jane Cooper, chercheuse principale sur les communautés autochtones et nordiques au Conference Board du Canada. Les réformes des programmes d’études doivent prendre en compte et intégrer le rôle des enseignants pour veiller à maximiser les avantages. À l’heure actuelle, seules quelques facultés d’éducation canadiennes apprennent aux enseignants comment intégrer les points de vue autochtones dans l’apprentissage des mathématiques, des sciences et de la technologie. »

Le dernier recensement de Statistique Canada a révélé que près d’un quart (24,8 %) des diplômés universitaires canadiens ont suivi une formation dans le domaine des STGM. Et ce sont les emplois dans les domaines des STGM qui connaissent la plus forte croissance au Canada : 4,6 % de croissance annuelle des emplois dans les STGM contre 1,8 % pour l’ensemble du marché du travail. Pour les populations autochtones, les STGM sont essentiels à l’expression de leur autodétermination et à leur croissance économique. Le Conseil national de développement économique des Autochtones a estimé que les occasions manquées, y compris la pénurie de professionnels autochtones en STGM, coûtent au Canada près de 30 milliards de dollars par an en salaires et en productivité perdus.

Les sciences autochtones utilisent souvent une approche qualitative et intégrée qui se traduit par une compréhension holistique de la manière de vivre en harmonie avec la nature. Cela diffère de l’approche eurocentrique de la compréhension de l’environnement naturel qui tend à compartimenter les phénomènes et à se concentrer sur la mesure, l’analyse et le contrôle. Les recherches montrent que les élèves autochtones sont plus performants lorsque les éducateurs présentent un programme d’études adapté sur le plan culturel qui combine les modes de connaissance de la nature autochtones avec les connaissances scientifiques occidentales.

« Les enseignants autochtones appellent cela l’approche à double perspective, précise Mme Cooper. C’est une façon d’apprendre qui tire parti des forces, des perspectives et des connaissances de la culture occidentale et des cultures autochtones. »

Les gouvernements provinciaux et territoriaux reconnaissent le manque de participation des élèves autochtones à l’enseignement des STGM. Mais les efforts déployés pour réformer les programmes d’études et les rendre plus pertinents sur le plan culturel sont souvent minés par l’absence de réformes cohérentes et de grande envergure dans l’ensemble des administrations provinciales et territoriales.

Le rapport du Conference Board recommande que les conseils scolaires et les ministères de l’Éducation établissent des partenariats avec les communautés locales pour s’assurer que les points de vue autochtones présentés en classe sont pertinents. Le contexte et la culture varient d’une région à l’autre du pays. Les programmes scolaires et les méthodes d’enseignement devraient en tenir compte. La collaboration avec les jeunes et les dirigeants autochtones au niveau local est importante pour faire en sorte que l’enseignement des STGM soit pertinent pour tous les participants.

Cette nouvelle approche, plus collaborative, qui tient compte d’un apprentissage adapté sur le plan culturel, est nécessaire pour que les élèves autochtones voient l’enseignement des STGM comme étant attrayant et accessible, et pour s’assurer qu’ils bénéficient des possibilités croissantes dans ces domaines.

