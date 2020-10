- Deux cadres recrutés pour apporter un leadership dans les domaines juridique et industriel -

MONTRÉAL, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, est heureux d’annoncer aujourd’hui l’embauche de deux cadres supérieurs.

Nathalie Théberge est la première vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire générale de Xebec. Mme Théberge est une avocate d’entreprise chevronnée qui détient une expérience solide dans l’industrie des énergies renouvelables. Jusqu’à tout récemment, elle travaillait pour Innergex Énergie Renouvelable, où elle a passé près de dix ans à superviser des questions liées aux valeurs mobilières, au droit des entreprises, à la gouvernance, aux acquisitions, aux coentreprises stratégiques et au financement des entreprises. Mme Théberge apporte plus de 25 ans d’expérience juridique acquise lors de son passage chez Lacoste Langevin, Bombardier Capital, Cascades et Innergex.

Russell Warner rejoindra l’équipe en tant que premier vice-président, division industrielle de Xebec et dirigera la stratégie d’expansion du réseau de services de technologies propres de l’entreprise pour les installations de gaz naturel et d’hydrogène renouvelables. À Charlotte, en Caroline du Nord, M. Warner a prouvé sa capacité à être un leader de produits à grande échelle dans l’industrie de l’air comprimé en tant que cadre chez Sullair et Doosan Infracore Portable Power (anciennement Ingersoll Rand Utility Equipment). Tout au long de sa carrière, il a été responsable du lancement de nouveaux produits et services qui ont acquis une part de marché importante, a établi des feuilles de route de produits sur dix ans et a dirigé plusieurs équipes vers une croissance rentable et une plus grande satisfaction des clients.

« J’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Nathalie et Russell dans l’équipe de Xebec. Ces recrutements sont parmi les plus importants que nous ayons faits à ce jour. Ils sont essentiels à la poursuite de notre expansion et à la création d’une entreprise de gaz renouvelable de premier plan au niveau mondial. Le développement organisationnel est l’un de mes principaux objectifs et, pour réussir, nous devons nous entourer des bonnes personnes pour soutenir notre croissance. Je suis impressionné par le niveau d’expertise que chacun d’entre eux apporte dans son domaine respectif et je me réjouis des contributions qu’ils vont apporter dans les années à venir », déclare Kurt Sorschak, président du conseil d’administration, chef de la direction et président de Xebec.

Lien connexe :

www.xebecinc.com

Pour de plus amples renseignements :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

1 450 979-8700 poste 5762

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implanté dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com.

Avertissement

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.