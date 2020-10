MONTRÉAL, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui que la Nation Lhtako Dene (« NLD ») et Barkerville Gold Mines Ltd. (« BGM »), filiale en propriété exclusive d’Osisko et future filiale détenue à 100 % par Osisko Development Corp., ont conclu une entente couvrant la durée de vie du projet (l’ « entente sur le projet ») afin de faciliter le développement du projet aurifère Cariboo (le « projet»). L’entente sur le projet nous permet d’atteindre un but commun, celui de fournir aux générations actuelles et futures de la communauté de NLD des opportunités et bénéfices liés au projet, et démontre notre engagement de continuellement renforcir et développer notre relation.



L’entente sur le projet a été conclue grâce aux efforts engagés et consciencieux de NLD, de BGM et des équipes de négociation respectives. L’entente sur le projet s’appuie sur le protocole d’engagement initial (2016) et sur l’entente de relation précédente (2016).

Les termes spécifiques de l’entente sur le projet demeurent confidentiels. Toutefois, elle met en place pour BGM et NLD un cadre de travail visant à travailler ensemble durant toutes les phases du projet, incluant les termes selon lesquels le projet sera développé avec le consentement et le support de NLD.

« Le projet aurifère Cariboo est situé au sein du territoire traditionnellement utilisé et occupé par NLD », a mentionné le Chef Cliff Lebrun. « La protection du territoire, de l’eau, des ressources et de notre mode de vie ont guidé notre équipe de négociation. L’entente confirme notre relation avec BGM, entente qui assurera que nous travaillerons ensemble afin de fournir de la formation pertinente, et des opportunités d’emplois et d’affaires significatives pour la communauté de NLD. L’entente inclut également des dispositions financières qui permettront à NLD de saisir les opportunités offertes par le projet. »

« BGM est fière du dénouement positif concrétisé par cette entente », a noté Chris Pharness, vice-président, développement durable et relations externes chez BGM. « C’est un honneur et un privilège d’avoir été accueilli dans la communauté et d’avoir pris connaissance des espoirs et des aspirations qu’ont les dirigeants et les membres de NLD envers leur peuple. La conviction fondamentale de notre société est basée sur la réciprocité et sur la compréhension que des projets de cette ampleur, s’ils veulent être couronnés de succès, nécessitent des relations bénéfiques, des opportunités et un dénouement positif pour toutes les parties. Notre entente témoigne de cette philosophie et est un exemple de ce qu’un dialogue respectueux et honnête peut réaliser. »

Chris Lodder, président de BGM et futur président d’Osisko Development Corp. a souligné : « Au cours des 5 dernières années, nous avons appris beaucoup sur les valeurs traditionnelles et sur le territoire de NLD. Par cette entente, nous voulons renforcir notre partenariat et accroître notre compréhension des traditions et de la culture de NLD. Au nom de BGM et d’Osisko Development Corp., je tiens à souligner que nous sommes très fiers de cette relation à long terme bâtie avec NLD et des bénéfices mutuels qu’elle apportera. »

À propos du projet aurifère Cariboo

Le projet progresse dans l’obtention des permis en tant qu’opération souterraine de 4 750 tonnes par jour, pour laquelle la livraison d’une étude de faisabilité est prévue pour la seconde moitié de 2021 et pour laquelle la réception de tous les permis est prévue en 2022, le tout suivi d’une courte période de construction possible grâce aux importantes infrastructures déjà présentes sur le site (incluant une usine fonctionnelle opérée jusqu’en 2018).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 14,6 % dans Minière Osisko Inc., de 17,8 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

