Pour beaucoup, le télétravail est synonyme de baisse de productivité, d’une diminution des échanges, de formations en stand-by… Et si le télétravail devenait au contraire synonyme d’augmentation de la productivité grâce aux nouvelles technologies basées sur l’intelligence artificielle ? Voici comment les chatbots et l’assistant personnel à la rédaction Cordial - conçus par Synapse Développement - peuvent radicalement transformer le télétravail en tremplin de réussite pour votre entreprise.

Par Jean-Christophe Salager – Directeur commercial – Synapse Développement

Si moins de 18% des salariés ont l’opportunité de télétravailler en France, plus de 60% des actifs hexagonaux le souhaitent. Pourquoi certains employeurs sont-ils encore réticents ? La réponse est simple : la peur de perdre en productivité. Pourtant, les études réalisées par le Ministère de l’Économie sont claires, le télétravail augmente la productivité jusqu’à 30% ! Encore faut-il mettre à disposition de ses collaborateurs des outils performants. Outre un poste de travail adapté, certaines technologies permettent de booster davantage la productivité de vos salariés. Parmi ces technologies, vous pouvez compter sur Chatbot by Synapse et l’assistant personnel à la rédaction Cordial, des produits élaborés par l’entreprise toulousaine Synapse Développement, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée aux textes.

Les freins au télétravail…

Il existe des risques liés au télétravail, comme une carence de communication entre les collaborateurs. En effet, l’un des facteurs majeurs de la baisse des échanges est le manque de confiance de certains salariés dans leurs écrits. Il est vrai que pour des personnes à l’orthographe fragile, échanger principalement par écrit tout au long de la journée peut être un véritable fardeau. Conséquence directe : ces collaborateurs communiquent moins et se replient sur eux-mêmes... Et c’est toute l’entreprise qui en pâtit !

Aussi, le télétravail peut être source de stagnation des compétences. En effet, comment imaginer de nouveaux processus de formation performants sans présentiel ?

Troisième frein au télétravail, le partage de documentation. Mettre à disposition un corpus documentaire mis à jour régulièrement à l’ensemble des salariés est déjà particulièrement difficile en présentiel. Ce défi est encore plus grand en télétravail ! Dans ces conditions, comment s’assurer que tous les collaborateurs piochent bien dans la documentation la plus récente ?

… Et les solutions de Synapse Développement pour y remédier !

L’assistant à la rédaction Cordial

Pour éviter de perdre en productivité, il est donc indispensable de mettre à disposition de ses salariés des outils performants qui les accompagnent dans leurs tâches quotidiennes. L’assistant personnel à la rédaction Cordial par exemple, qui s’intègre en SaaS aux applications métiers, permet un vrai confort et offre une assurance inégalée aux salariés qui n’ont pas confiance en leurs écrits. Ainsi, ils ne sont plus inhibés et échangent bien plus avec leurs collègues, sans avoir la crainte de rédiger du contenu à l’orthographe incertaine. Autre avantage, non des moindres, les écrits externes bénéficient eux aussi des performances du logiciel. C’est donc l’image globale de votre entreprise qui profite d’un tel outil en plus de chacun de vos collaborateurs !

Chatbot by synapse et sa technologie unique au monde

Comment un chatbot peut-il doper la productivité d’une entreprise qui adopte le télétravail de manière massive ? De plusieurs manières ! Dans un premier cas, un agent conversationnel dédié au support d’une entreprise peut booster la productivité des salariés. Ce chatbot devient un véritable collaborateur expert qui traite les tâches de premier niveau, même complexes. Ainsi, les salariés peuvent se concentrer sur les questions à forte valeur ajoutée.

En outre, Chatbot by Synapse est le seul agent conversationnel au monde à générer automatiquement les questions-réponses. Son déploiement est donc bien plus rapide et moins coûteux qu’une solution classique. Sa technologie exclusive de « machine reading » lui permet parallèlement de mettre à jour automatiquement sa base de données. Ainsi, chaque salarié accède toujours à des ressources documentaires à jour, sans effort particulier. Leur productivité est là encore grandement améliorée.

Le chatbot RH

Pour répondre à l’enjeu de la formation à distance, Synapse Développement propose un chatbot compagnon, qui suit chaque salarié au quotidien et évolue en même temps que lui. Concrètement, cet outil dopé à l’intelligence artificielle propose des exercices personnalisés pour faire monter en compétence de manière efficace chaque collaborateur. Étant personnel, cette solution est particulièrement appréciée, grâce notamment à la valorisation des réussites de chacun, un rappel des domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et une réassurance permanente. Cet agent conversationnel est ainsi un véritable collaborateur expert au service de chacun de vos salariés. Grâce à cet outil, le présentiel n’est plus une condition indispensable à un processus de formation efficace.

En plus de cette notion de tirer les collaborateurs vers le haut grâce à de la formation, le chatbot RH permet aussi une diffusion de l’information bien plus efficace que les circuits traditionnels. Grâce à ses mises à jour automatiques, le chatbot RH peut tout à fait rendre disponibles toutes les notes de service, les comptes-rendus de CE, les changements de process, etc… Vous l’aurez compris, même à distance, un lien fort est maintenu entre l’entreprise et ses salariés.

Le télétravail dope la productivité… et le bien-être des salariés !

Si chaque entrepreneur s’attache bien sûr à la productivité de ses salariés, adopter des outils performants comme l’assistant à la rédaction Cordial et Chatbot by Synapse offrent également un quotidien plus serein à ses collaborateurs. Grâce aux technologies comme les chabots et les assistants à la rédaction dopés à l’intelligence artificielle, chaque salarié devient un collaborateur augmenté. Le travail de chacun est ainsi mieux valorisé, même à distance. L’épanouissement est donc plus grand et la productivité accrue. Cerise sur le gâteau, le télétravail réduit le taux d’absentéisme de 20% !