Aalborg Boldspilklub A/S

October 13, 2020 09:07 ET

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/18



Aalborg, 13. oktober 2020





AaB A/S gennemførte i perioden 28. september til 9. oktober 2020 emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer i forholdet 1:4, således at én eksisterende aktie gav ret til tegning af fire nye aktier.

Ved tegningsperiodens udløb 9. oktober 2020 er der tegnet i alt 567.291 stk. nye aktier ved udnyttelse af tegningsretter. Dette svarer til, at 42,6 procent af de udbudte aktier er blevet tegnet ved udnyttelse af tildelte tegningsretter.

Herudover har AaB A/S modtaget tegningsønsker om tegning af yderligere 65.990 stk. nye aktier, der er blevet fuldt tildelt.

I alt er der tegnet 633.281 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 25,3 mio. og et forventet nettoprovenu på DKK 24,3 mio.

AaB A/S’ nominelle aktiekapital udgør efter emissionen DKK 9.666.150 fordelt på 966.615 stk. aktier a nom. DKK 10.

De nye aktier har samme rettigheder som de eksisterende aktier. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier (DKOO60868966) 19. oktober 2020.





Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Torben Fristrup

Bestyrelsesformand



For yderligere oplysninger:

Torben Fristrup 4075 6620

Adm. direktør Thomas Bælum 2251 7901