Les chantiers navals Seaspan ont livré avec succès le NGCC John Cabot, le troisième navire hauturier de science halieutique (NHSH), dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada.

Thales est un partenaire de premier niveau des chantiers navals Seaspan, avec qui elle collabore en tant d’intégrateur des systèmes électroniques dans le cadre de la construction de NHSH pour la Garde côtière canadienne.

OTTAWA, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thales célèbre la livraison du NGCC John Cabot, le troisième navire hauturier de science halieutique (NHSH) livré à la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) du gouvernement du Canada.

Les trois nouveaux NHSH, la première classe de grands navires construits dans le cadre de la SNCN, servent de plate-forme principale aux scientifiques de Pêches et Océans Canada pour mener d’importantes activités de recherche. De plus, les NHSH ont la capacité d’appuyer les opérations de recherche et sauvetage et d’intervention environnementale.

Thales a joué un rôle essentiel dans la construction des nouveaux NHSH pour appuyer le mandat de la Garde côtière canadienne. En tant qu’intégrateur de systèmes électroniques (ISE) des chantiers navals Seaspan pour ces navires, Thales est responsable de la conception, du développement et de l’installation des systèmes intégrés de pont et de navigation, de communication interne et externe et de mission scientifique.

« Thales est fière d’avoir joué un rôle important dans la livraison réussie du NGCC John Cabot et des trois nouveaux navires hauturiers de science halieutique de la Garde côtière canadienne. Forts d’une expertise inégalée en matière d’intégration de systèmes innovants, nous nous engageons à poursuivre notre travail avec les chantiers navals Seaspan dans le cadre de la SNCN et à soutenir l’innovation au sein de l’industrie nationale de la construction navale au Canada. »

Mark Halinaty, président-directeur général, Thales Canada.



En 2016, Thales a été engagée par les chantiers navals Seaspan en tant qu’ISE pour les trois navires hauturiers de science halieutique, deux nouveaux navires de soutien interarmées et un navire hauturier de science océanographique. Dans le cadre de la SNCN, Thales a eu une incidence importante sur l’économie du Canada, travaillant avec plus de 70 fournisseurs répartis dans les huit provinces d’un océan à l’autre, pour des investissements d’un montant total de 70 millions de dollars canadiens.

À propos de Thales Canada

Chef de file canadien en recherche et technologie, Thales Canada allie plus de 50 ans d’expérience et le talent de plus de 2 500 personnes qualifiées d’un océan à l’autre. Générant un chiffre d’affaires de plus de 800 millions de dollars, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs du transport ferroviaire urbain, de l’aviation civile, de l’identité et de la sécurité numériques, répondant ainsi aux besoins et aux exigences les plus complexes de ses clients dans tous les environnements d’exploitation.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un chef de fil mondial des hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatiale, du transport, de l’identité et de la sécurité numériques, et de la défense. Comptant 83 000 employés répartis dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto sur une période de 12 mois).

Thales investit notamment dans les innovations numériques (connectivité, mégadonnées, intelligence artificielle et cybersécurité) et les technologies qui sont vitales pour les entreprises, les organisations et les États.