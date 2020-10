October 13, 2020 10:15 ET

ENEDO OYJ Pörssitiedote 13.10.2020 klo 17.15





Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet nimetty

Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty seuraavat jäsenet:

- Jussi Capital Oy: Jarkko Takanen (puheenjohtaja)

- Rausanne-konserni: Jarmo Malin

- Jaakko Heininen lähipiireineen: Jaakko Heininen

Lisäksi Enedo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki toimii nimitystoimikunnan jäsenenä.

Nimitystoimikunnan asettamisesta päätti Enedon yhtiökokous vuonna 2017. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta sekä nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy Enedon sivuilta: https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta .



