Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :

Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2020 en normes IFRS.

(Période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020).



Un 3e trimestre résilient

En euros 2020 2019 Variations Chiffre d'affaires du 1er semestre

(du 1er janvier au 30 juin) 15 845 462 17 223 966 -8,0% Chiffre d'affaires du 3e trimestre

(du 1er juillet au 30 septembre) 8 091 147 8 132 508 -0,5% Chiffre d'affaires sur 9 mois

(du 1er janvier au 30 septembre) 23 936 609 25 356 474 -5,6%

Sur le troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé d’IGE+XAO s’élève à 8 091 147 euros, soit un niveau comparable à celui de l’exercice précédent (-0.5%). Dans un contexte encore très marqué par la crise sanitaire, cette bonne tendance résulte principalement de la dynamique des ventes Grands Comptes couplée à une bonne résistance des activités PME/PMI alors même que le modèle de vente via abonnements s’accélère. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires atteint 23 936 609 euros.

Sur les plans R&D et produits, et malgré la crise de la Covid19, des efforts importants continuent d’être déployés sur l’intégration de nouvelles technologies, notamment autour du Cloud et de la modélisation en 3 dimensions. Parallèlement, le Groupe prépare le lancement de versions majeures de ses logiciels phares, SEE Electrical et SEE Electrical Expert.

Tout en restant attentif à l’évolution de la situation économique et sanitaire, IGE+XAO, conforté par ses résultats et ses solides fondamentaux, entend poursuivre son plan de marche visant l’accélération du développement international, un fort investissement R&D et un haut niveau de rentabilité.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 34 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 93 840 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

