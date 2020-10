Naissance de DELTA DRONE INTERNATIONAL Ltd,

société cotée à la bourse ASX de Sydney (Australie)

Base solide de développement en Australie

Position-clé sur le marché aux Etats-Unis

Présence au cœur du secteur de la technologie en Israël

Dardilly, le 13 octobre 2020 à 18h

Initié au printemps dernier (cf. communiqué de presse du 12 mars 2020), le projet de rapprochement entre Delta Drone South Africa et la société australienne Parazero Ltd prend forme et devrait aboutir avant la fin de l’année 2020, comme en témoigne le communiqué officiel publié en Australie sous le contrôle de l’ASX - Australian Securities Exchange.

https://asx.api.markitdigital.com/asx-research/1.0/file/2924-02293270-6A1000977?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

1 - Le contour de Delta Drone International Ltd

Les points essentiels à retenir pour bien comprendre l’opération sont les suivants :

Le rapprochement de Delta Drone South Africa (société de droit sud-africain qui est la société mère des sociétés opérationnelles Rocketmine Ltd Pty, Rocketmine Ghana, Rocketmine Australia et DSL Africa) avec la société australienne Parazero Ltd (elle-même société mère de la société israélienne Parazero IL) donnera naissance à un nouvel ensemble qui sera renommé DELTA DRONE INTERNATIONAL Ltd.

Delta Drone International Ltd sera une société de droit australien cotée à la bourse ASX de Sydney.

Immédiatement après l’opération, Delta Drone (France) sera le premier actionnaire de Delta Drone International Ltd et aura vocation a en devenir l’actionnaire majoritaire : Delta Drone (France) a obtenu du FIRB – Federal Investment Review Board (organisme public dépendant du Ministère des Finances) l’agrément pour détenir plus de 65% d’une société australienne.

La levée de fonds requise par l’ASX, comprise entre 3,5 MAus$ et 5 MAus$, dotera Delta Drone International Ltd des ressources financières suffisantes pour autofinancer son plan de développement (cette levée de fonds sera réalisée en novembre, préalablement à la reprise de cotation sur la bourse de Sydney).

Au moment de la reprise de cotation, la capitalisation boursière de Delta Drone International Ltd sera au minimum de 15 M Aus$.

La direction opérationnelle de Delta Drone International Ltd sera assurée par Eden Attias (Chairman) et Christopher Clark (CEO), lequel devrait s’établir de manière permanente avec sa famille en Australie (Adelaïde).

Pour mémoire, Delta Drone South Africa a créé une filiale dénommée Rocketmine Australia en avril dernier, afin de se doter d’une base opérationnelle pour démarrer et développer les activités en Australie. Basée à Adelaïde (Australie Méridionale), Rocketmine Australia a obtenu en date du 29 juillet 2020 l’agrément officiel de la CASA – Civil Aviation Safety Authority nécessaire pour opérer des drones civils à usage professionnel.

2 – La dimension très stratégique de Delta Drone International Ltd

L’intégration de Delta Drone International Ltd au sein du Groupe Delta Drone renforce son audience internationale. Elle est de nature à favoriser l’ambition du groupe, inscrit dans le plan 2020-2021, qui vise à atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 30 M€, une rentabilité d’exploitation positive de 10% et 30% de l’activité réalisée hors de France.

Au plan stratégique, l’opération ouvre des opportunités nouvelles pour le groupe.

2 – 1 – Une base solide de développement en Australie

Le succès commercial de la solution Rocketmine, dédiée au secteur des mines, est avéré et croissant en Afrique australe et au Ghana, auprès d’une clientèle de groupes internationaux dont la plupart sont soit australiens, soit également et fortement présents en Australie.

De surcroît, la récente mise au point de solutions de digitalisation des sites miniers, y compris pour les mines souterraines, ouvre des perspectives de développement considérables, peu concurrencées aujourd’hui compte tenu des investissements nécessaires préalables à financer.

Eu égard à leur situation géographique, à leur taille et à la valeur des minéraux extraits, les sites miniers investissent en permanence pour améliorer la sécurité et la sûreté. Ils constituent de ce fait une cible privilégiée et très adaptée pour la solution ISS Spotter de Delta Drone.

La présence physique et permanente de Chris Clark en Australie, principal architecte du succès de Rocketmine en Afrique, constituera un atout important pour assurer le développement commercial. A cet égard, l’organisation du Groupe en Afrique du Sud a été renforcée, avec le recrutement d’un responsable local destiné à assurer le management au quotidien.

2 – 2 – Une position-clé sur le marché aux Etats-Unis

Parazero IL est une société israélienne de haute technologie qui conçoit et commercialise des systèmes sophistiqués de sécurité embarqués sur drones. Installés de manière «plug and play », potentiellement sur tous types de drones, les systèmes fonctionnent de manière autonome et entièrement automatique, assurant de manière instantanée le déclenchement des manœuvres de sécurité en cas d’incident, sans aucun risque de retard lié au temps de réaction d’un opérateur humain.

La fiabilité et l’efficacité des systèmes ont permis à Parazero IL d’être l’une des rares sociétés dont les produits sont homologués par la FAA - Federal Aviation Administration aux Etats-Unis et TCAC - Transports Canada Aviation Civile pour équiper les drones des gammes Mavic et Phamton de DJI.

Aujourd’hui, Parazero IL réalise plus de 40% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, sur un marché où les survols de lieux peuplés se multiplient, nécessitant de ce fait l’ajout ou l’intégration de dispositifs de sécurité homologués. Le potentiel de croissance est donc important.

Il convient de noter que le système de sécurité Parazero est en cours d’intégration dans les drones équipant la solution ISS Spotter de Delta Drone.

2 – 3 – Une présence au cœur du secteur de la technologie en Israël

Composée d’une équipe d’une dizaine de personnes, dont une majorité d’ingénieurs, la société Parazero IL est basée à Tel-Aviv en Israël. Elle bénéficie pleinement du dynamisme constant qui anime l’ensemble du secteur de la technologie, notamment en matière de drone, positionnant l’Etat d’Israël parmi les pays les plus avancés dans le monde en matière d’innovation.

En outre, Parazero occupe une place particulière dans le secteur, liée à la personnalité et la carrière de son dirigeant, Eden Attias. Devenu entrepreneur après une carrière militaire au sein des forces aériennes israéliennes. Eden Attias a terminé sa carrière militaire avec le grade de Brigadier Général. Avant d’occuper la fonction de Chairman & CEO de PARAZERO, il a été durant 3 ans diplomate pour le compte de l’Etat d’Israël au Canada, plus spécialement chargé des relations avec l’industrie aéronautique civile et militaire.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

AELIUM OPEN2EUROPE Jérôme Gacoin Louise caetano +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr l.caeta no @open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com

