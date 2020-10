BURLINGTON, Ontario, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président de Wolseley Canada, Kevin Fancey, prendra sa retraite à la fin du mois d’octobre 2020. Sébastien Laforge, ancien vice-président, Est du Canada, deviendra président.



M. Fancey est arrivé chez Wolseley Canada en 2017. Sous sa direction, l’organisation a fait des progrès importants dans les domaines de la santé et de la sécurité, de l’expérience client et du commerce électronique.

« Je suis extrêmement fier et reconnaissant d’avoir dirigé l’équipe d’associés très talentueux et passionnés de Wolseley Canada », a déclaré M. Fancey. « Je passe le relais à Sébastien en étant convaincu qu’il portera l’organisation vers de nouveaux sommets dans les années à venir. Sébastien a indéniablement contribué à la croissance de notre entreprise, il comprend parfaitement les exigences changeantes du secteur et il entretient de solides relations avec nos clients et nos partenaires fournisseurs. La transition se fera sans aucun doute en douceur. »

M. Laforge a rejoint Wolseley Canada en 1996 en tant que gestionnaire des finances avant de devenir directeur des Finances en 1998. De 2009 à 2020, il était directeur général, Plomberie et CVAC au Québec, et il a stimulé une croissance importante dans la région. Plus récemment, il était vice-président, Est du Canada.

« J’aimerais remercier Kevin pour son leadership. Il a été un collègue et un conseiller inestimable, et il nous manquera », a déclaré M. Laforge. « Je suis enthousiaste à l’idée de prendre la relève en tant que président de Wolseley Canada et de mettre en œuvre nos initiatives stratégiques. Notre organisation est bien positionnée pour réussir sur le marché – nous offrons des produits de pointe à nos clients, et nous avons des associés de premier ordre et une équipe de direction hautement qualifiée. »

À propos de Wolseley Canada

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et réfrigération, d’adduction d’eau, de protection contre le feu, de tuyauterie, de robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc, est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l’un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de la Bourse de Londres (LSE : FERG) et elle est l’une des sociétés inscrites de l’Indice FTSE 100.

