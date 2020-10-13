紐約水牛城, Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axis Therapeutics Limited是Athenex, Inc.（那斯達克代號：ATNX）和Xiangxue Life Sciences Limited（以下稱 “XLifeSc”）的合資公司，主要營運項目是T細胞免疫療法的研究、開發和商品化，今天宣佈與PharmaEssentia Corporation（台北證券櫃檯買賣中心代號：6446）簽約合作。合作包括在台灣開發T細胞受體 (TCR)-T療法（基於專利的TAEST（T細胞受體 親和力 增強 特定 T 細胞療法）技術平台）。



根據協議之條款，Axis Therapeutics和PharmaEssentia將在台灣合作進行Axis Therapeutics的TCRT-ESO-A2療法，針對HLA-A*02:01陽性反應患者中，NY-ESO-1呈陽性反應的固態腫瘤，以及製造研究產品。PharmaEssentia將負責在台灣之相關臨床開發的所有活動。

Athenex最近宣佈美國食品藥品監督管理區 (FDA) 已許可此相同複合物的臨床試驗新藥 (IND) 應用。

Athenex執行長Johnson Lau博士和Axis Therapeutics執行長聲明：「PharmaEssentia是Athenex的重要長期夥伴。我們很樂意將我們的關係拓展到Orascovery和Src Kinase平台外，包括與Axis Therapeutics合作開發TCR-T療法。我們期待和PharmaEssentia在台灣合作開發這項創新的T細胞技術。」

Daniel Lang博士補充說明：「協議擴大了Athenex和PharmaEssentia之間的長期關係。我們很樂意與如此受信任的夥伴合作，進一步推進我們的TCR-T療法。」

PharmaEssentia執行長林國博士說：「我們受益自透過開發Athenex的Orascovery和Src Kinase平台所建立的與Athenex之間的長期策略關係。我們帶來臨床試驗方面的豐富經驗和監管許可方面的重大經驗，以及在台灣、日本和韓國的市場。我們關係的拓展包括Axis Therapeutics及與其關聯的TCR-T療法，這代表我們的成功合作更上一層樓的機會。」

關於Axis Therapeutics Limited

Axis Therapeutics是一家由Athenex, Inc.（那斯達克代號：ATNX）和XLifeSc合資的公司，這是一家專注在開發T細胞療法的癌症免疫治療企業。公司正在開發新類別的革命性TCR-T療法，此療法的設計旨在控制免疫系統找出和摧毀癌細胞，而且目標是為全世界的癌症患者開發出更多有效的細胞療法。透過TCR-T技術平台，公司已為定義的腫瘤抗原生產出有更高結合親和力和專一性的工程化T細胞。2018年，Axis Therapeutics獲得XLifeSc的授權，該授權為TAEST技術的全球權利，但不包括由 China (XLifeSc保留的中國權利）。在此領域中，Axis Therapeutics在T細胞受體工程化T細胞（TCR-T，包括TAEST技術，這是一種癌症免疫療法的形式）的研究、開發和商品化居領先地位。如需更多資訊，請瀏覽 www.axistherapeutics.com 。

關於PharmaEssentia Corporation

PharmaEssentia是一家生物製藥公司，主要營運項目是專利的治療方法的研發、製造與商品化。其產品組合包括各種不同的階段，從臨床前到晚期階段開發和商品化的產品都涵蓋在其中。公司的焦點在於骨髓增生性腫瘤、肝炎和其他疾病的治療。其第一個產品Besremi (Ropeginterferon alfa-2b)已在歐洲和台灣獲得許可，並且已得到美國FDA分配的PDUFA日期（2021年3月13日）。公司在台中的的世界級cGMP生物製劑設施已獲得歐洲藥品管理局 (EMA) 和台灣食品藥物管理署的認證。如需更多資訊，請瀏覽 www.pharmaessentia.com 。

關於Guangzhou Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd.

本公司成立於1997年，也稱為Xiangxue Pharmaceutical或XPH，位於中國廣州科學城，是一家整合了包括製藥、生物醫學、功能性食品、中藥和醫療器材的高科技企業。XPH被視為是中國的業界中最有發展潛力的製藥企業，並於2010年在深圳股票交易所上市（股票代號：300147）。XPH自20212年即將注意力轉移到居領先地位的生醫技術上。XPH打造了一個企業合作創新系統，旨在由高級人才團隊領導科學研究以引進新的醫學創新技術。有一個重要的焦點是有關運用先進的技術（包括高親和力特定T細胞受體 (TCR)）的臨床免疫療法開發。Xiangxue Life Sciences (XLifeSc)是Xiangxue Pharmaceutical的子公司，主要營運項目是癌症的TCR式療法，並已開發出新一代的TCR-T療法，此療法名為TAEST（TCR親和力增強特定T細胞療法），由工程化的T細胞上的親和力增強T細胞受體的表現，目標針對特定癌細胞類型的HLA抗原縮氨酸複合物。在中國，早期的臨床試驗證明了對患者有良好的安全性。如需更多與XPH有關的資訊，請瀏覽 www.xphcn.com 。

關於Athenex, Inc.

本公司成立於2003年， Athenex, Inc.是一家全球臨床階段生物製藥企業，致力於下一代癌症治療藥物的探索、開發和商品化。Athenex由三個平台組織而成，包括一個腫瘤創新平台、一個商業平台和一個全球供應鏈平台。本公司目前的臨床途徑源自四個不同的平台技術：(1) Orascovery以P-糖蛋白抑制劑為基礎、(2) Src激酶抑制、(3) T細胞受體工程化T細胞 (TCR-T) 和 (4) 精氨酸抽離療法。Athenex遍佈全球的員工透過提供提高耐受性的更主動治療，致力於改善癌症患者的生活。Athenex在美國、香港、中國、台灣、英國和拉丁美洲都有辦事處。如需更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻聲明

除歷史資訊外，本新聞稿包含的所有聲明、期待和預測皆屬前瞻聲明。您通常可以從「預期」、「相信」、「考量」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「探索」、「預測」、「目標」、「指引」、「想要」、「可能」、「得以」、「計畫」、「潛在」、「預測」、「初步」、「可能」、「預計」、「有希望的」、「尋求」、「應該」、「將要」、「想要」等詞彙和類似表達用詞識別出前瞻聲明。實際結果可能和前瞻聲明中的那些明確或默示的結果有很大的不同。可能造成實際結果實質上不同的重要因素包括但不限於：我們的業務的預期發展、合作與合資企業、我們的臨床候選人的發展階段及與涉及藥物開發的相關風險、臨床試驗、監管、製造和商品化；我們取得和保持我們的候選產品的監管許可，我們依賴第三方在我們某些業務領域的成功；我們的營運損失和提高其他資本以持續經營；執行我們的願景和成長策略；將來的流動性、工作資本和資本需求；與COVID-19疾病有關的風險和不確定，及其對我們營運的潛在影響、現金流動和財務狀況；競爭；智慧財產風險；與國際和在中國做生意有關的風險。本新聞稿提供的所有資訊皆在到本文此時的日期提供，除法律規定外，我們概不擔負任何責任也未打算更新這些前瞻聲明。

聯絡人

醫學博士Daniel Lang

Axis Therapeutics總裁暨

Athenex企業開發資深總監

電子信箱： danlang@athenex.co日