October 13, 2020 15:42 ET

MONTRÉAL, 13 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration MPV Inc. (« MPV » ou la « Société ») (CSE : MPV) annonce que les états financiers pour la période close le 30 juin 2020 déposés sur Sedar le 27 août 2020 ont été redéposés afin de refléter qu’ils ont été retraités et examinés par les auditeurs indépendants de la Société.



La Société a dévalué les propriétés minières Umex Block Ouest et Umex Block Est car la valeur comptable ne sera pas récupérée dans sa totalité suite à la vente conditionnelle de ces propriétés minières. L’une des conditions de la clôture de la transaction avec Entheon Biomedical Corp. est que MPV doit avoir cédé ou aliéné toutes les propriétés de ressources minérales existantes, y compris les droits de MPV en vertu de la convention d'option datée du 31 mars 2017 entre MPV et Les Ressources Tectonic Inc. en relation avec le projet UMEX. À cet égard, MPV a conclu une entente définitive, le 5 aout 2020 à la suite d'un appel d'offres aux termes duquel la Société a accepté de vendre sa participation dans le projet UMEX pour une contrepartie en espèces de 278 000 $. La vente a été conclue en fidéicommis, en attendant l'achèvement de la transaction.

En vertu d'IFRS 6, la Société a retraité la valeur de ses propriétés minières en conséquence et reflété les modifications apportées à ses états financiers intermédiaires pour le trimestre clos le 30 juin 2020.

Jean-Francois Perras, Président et CEO

(514) 667-7171

