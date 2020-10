5G se ha hecho una realidad: El poder del 5G de Verizon se une al primer iPhone con 5G

Los modelos iPhone 12 tendrán acceso a las redes Verizon 5G Ultra Wideband y 5G Nationwide

BASKING RIDGE, N.J., Oct. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon ofrecerá la nueva línea iPhone 12, que incluye iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, y iPhone 12 mini presentando la poderosa experiencia 5G que Estados Unidos estaba esperando. Con un hermoso diseño completamente nuevo, los diseños iPhone 12 cuentan con nuevos e incomparables sistemas de cámara, capa protectora de nano-cristales de cerámica,Ceramic Shield, pantalla Super Retina XDR de borde a borde para una experiencia de visualización más inmersiva y el chip A14 Bionic diseñado por Apple, el chip más rápido en un teléfono inteligente. Los clientes podrán ordenar el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro a partir del 16 de octubre, con disponibilidad el 23 de octubre. Los clientes podrán solicitar el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 mini a partir del 6 de noviembre, con disponibilidad el 13 de noviembre.

Escuchaste bien. Los teléfonos iPhone 12, con soporte para 5G, están llegando a Verizon, descargando todo el poder de Verizon 5G Ultra Wideband, ahora en partes de 55 ciudades de Estados Unidos¹. Y con velocidades de descarga que superan los 4 Gbps en algunas ubicaciones²; y nuestra nueva red 5G Nationwide para 200 millones de personas en todo el país. Los clientes que usen el nuevo 5G iPhone 12 en la red 5G de Verizon tendrán acceso a aplicaciones de la National Football League (NFL), The New York Times, Riot Games y otros, por lo que se beneficiarán de la velocidad sin precedentes, la capacidad masiva y los retrasos imperceptibles que ofrece Verizon 5G Ultra Wideband.

"Hoy, dimos vida a la tecnología 5G de formas que nuestros clientes jamás creyeron posibles", dijo Ronan Dunne, director ejecutivo de Verizon Consumer Group. “Nuestro liderazgo en la red, junto con los nuevos modelos iPhone 12, crean un momento monumental para nuestros clientes, para nuestra industria y para el futuro de la innovación tecnológica. 5G se ha hecho una realidad".

"Es el comienzo de una nueva era para el iPhone con la llegada de 5G a los modelos iPhone 12 y estamos emocionados con la colaboración entre Apple y Verizon para brindar la mejor experiencia 5G a los usuarios de iPhone", dijo Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple. "Los modelos iPhone 12 están diseñados con una integración perfecta de hardware y software de clase mundial, que combinados con la avanzada red 5G de Verizon, ofrecen descargas y cargas más rápidas, transmisión de video de mayor calidad, juegos con mayor capacidad de respuesta y mucho más".

Con la mayor cantidad de bandas 5G en cualquier teléfono inteligente, los modelos de iPhone 12 ofrecen la cobertura 5G más amplia del mundo³, con modelos en los Estados Unidos que cuentan con ondas milimétricas, la versión de frecuencia más alta de 5G. El iPhone 12 Pro rediseñado de 6.1 pulgadas amplía los límites de la innovación para los usuarios que desean aprovechar al máximo el iPhone. Disponible en cuatro impresionantes acabados de acero inoxidable (grafito, plateado, dorado y azul pacífico) y con una pantalla Super Retina XDR inmersiva de borde a borde, resistencia al agua IP68 líder en la industria⁴, y la nueva cubierta frontal Ceramic Shield, el iPhone 12 Pro ofrece el mayor salto en durabilidad jamás realizado en iPhone. A14 Bionic impulsa cada experiencia en el iPhone 12 Pro, y junto con los avanzados sistemas de cámara, presenta nuevas y significativas funciones de fotografía computacional como el modo nocturno mejorado, Deep Fusion, Smart HDR 3, grabación de vídeo HDR en Dolby Vision⁵ y más.

Un sistema de cámara profesional reinventado que cuenta con una cámara ultra ancha expansiva, una cámara con teleobjetivo para zoom óptico 2x y una nueva cámara gran angular para capturar imágenes y videos de calidad profesional en entornos brillantes y con poca luz.

Con el nuevo Apple ProRAW⁶, los fotógrafos obtienen un mayor control creativo en sus fotografías y el nuevo escáner LiDAR brinda experiencias de realidad aumentada más reales al iPhone 12 Pro, que ofrece un enfoque automático mejorado en retratos con poca luz y en modo nocturno. El iPhone 12 Pro, junto con todos los modelos de iPhone 12, presenta MagSafe, que ofrece carga inalámbrica de alta potencia y un ecosistema completamente nuevo de accesorios que se conectan fácilmente al iPhone⁷.

El iPhone 12 de 6.1 pulgadas con 5G presenta un nuevo e increíble diseño repleto de nuevas y poderosas capacidades, y ahora ofrece una experiencia 5G avanzada. Disponible en cinco hermosos acabados de aluminio: azul, verde, negro, blanco y (PRODUCT)RED⁸, el iPhone 12 cuenta con una amplia pantalla Super Retina XDR de borde a borde, resistencia al agua IP68, líder en la industria, MagSafe y el nuevo Ceramic Shield cubierta frontal, más resistente que cualquier vidrio de teléfono inteligente jamás fabricado. El mismo chip A14 Bionic en el iPhone 12 Pro es parte del iPhone 12, que junto con un sistema de cámara avanzado, presenta nuevas y significativas funciones de fotografía computacional, video de la más alta calidad en un teléfono inteligente y más, al mismo tiempo que brinda una gran duración de la batería. El iPhone 12 cuenta con la primera cámara para grabar videos HDR con Dolby Vision, que incluye un nuevo y poderoso sistema de doble cámara con la cámara Ultra Wide y una nueva cámara Wide para fotos y videos con poca luz aún más asombrosos, y el modo de noche en todas las cámaras.

El plan Unlimited perfecto para tu nuevo iPhone

Los últimos planes Mix & Match Unlimited y prepago de Verizon son compatibles con la red 5G Nationwide de Verizon. Los planes Play More, Do More y Get More incluyen la red 5G Ultra Wideband de Verizon ilimitada, que ofrece velocidades ultrarrápidas y un tiempo de retraso ultrabajo para disfrutar de la mejor experiencia en gaming y AR/ VR en tiempo real. Para obtener más información sobre los planes ilimitados de Verizon, visite verizonwireless.com/plans/unlimited

Las mejores promociones en la mejor red

Verizon tiene excelentes ofertas para nuevos clientes, clientes existentes y clientes comerciales que les facilitara obtener un nuevo iPhone 12.

Obtén un iPhone 12 gratis al cambiarte a Verizon, intercambia ciertos teléfonos inteligentes y suscribete a un plan Unlimited⁹.

Los clientes existentes pueden obtener un modelo iPhone 12 por tan solo $15 al mes en Verizon Device Payment con un plan Unlimited, al intercambiar teléfonos¹º seleccionados. Los clientes actuales de iPhone 8 o iPhone 8+ pueden ahorrar $ 250 al intercambiar y compran un nuevo iPhone 12 en línea con ciertos planes Unlimited¹¹.

Apple Music, con más de 70 millones de canciones, miles de listas de reproducción, selecciones diarias de los mejores expertos en música del mundo, la innovadora Apple Music radio y novedosas características como letras sincronizadas en tiempo real, se incluyen actualmente, sin costo adicional, en el plan Get More Unlimited. Y para aquellos que eligen Play More Unlimited, Do More Unlimited o Start Unlimited, pueden obtener seis meses de Apple Music gratis.

Todas las ofertas están disponibles para clientes de Verizon de pequeñas y medianas empresas.

Para obtener más detalles sobre precios y planes de datos, visite verizonwireless.com/apple.

Para obtener más detalles sobre el iPhone 12, visite apple.com.

¹5G Ultra Wideband disponible solo en partes de ciudades seleccionadas.

²Tiempo de descarga varía por ubicación.

³Se requiere plan de datos. Las llamadas 5G, Gigabit LTE, VoLTE y Wi-Fi están disponibles en mercados seleccionados y a través de operadores seleccionados. Las velocidades se

basan en el rendimiento teórico y varían según las condiciones del sitio y el operador. Para obtener detalles sobre la compatibilidad con 5G y LTE, los clientes pueden comunicarse con su operador y visitar apple.com/iphone/cellular.

⁴El iPhone 12 y el iPhone 12 mini son resistentes al agua y al polvo, se probaron en condiciones controladas de laboratorio y tienen una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de 6 metros hasta 30 minutos); La resistencia al agua y al polvo no son condiciones permanentes y la resistencia puede disminuir como resultado del desgaste normal. No intente cargar un iPhone mojado; consulte la guía del usuario para obtener instrucciones de limpieza y secado. Los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía.

⁵La reproducción de 4K Dolby Vision requiere Apple TV 4K o un televisor compatible con AirPlay.

⁶Apple ProRAW estará disponible en una futura actualización de iOS 14 para iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

⁷Los accesorios MagSafe, incluidos cargadores, estuches y carteras, se venden por separado.

⁸Una parte de las ganancias de cada compra de (PRODUCT)RED se destinará al Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA. A partir de hoy hasta el 31 de diciembre de 2020, esos ingresos se destinarán a la respuesta COVID-19 del Fondo Mundial.

⁹5G Ultra Wideband está disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide está disponible en más de 1800 ciudades. Se requiere una compra con pago de dispositivo de $799.99 con una nueva línea en teléfono inteligente con planes Unlimited seleccionados y transferencia. Menos tarjeta de regalo electrónica de Verizon de $250 (enviada en 8 semanas) más hasta $550 de crédito de intercambio / promoción aplicado durante 24 meses; el crédito promocional finaliza si no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio.

¹º5G Ultra Wideband está disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide está disponible en más de 1800 ciudades. Se requiere compra con pago de dispositivo de $799.99 o compra a precio minorista completo con actualización en planes Unlimited seleccionados. Menos crédito de promoción / intercambio de $440 aplicado durante 24 meses; el crédito promocional finaliza si no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio.

¹¹5G Ultra Wideband está disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide está disponible en más de 1800 ciudades. Se requiere compra con pago de dispositivo de $799.99 o compra a precio minorista completo con actualización en planes Unlimited seleccionados. Menos crédito de promoción / intercambio de $250 aplicado durante 24 meses; el crédito promocional finaliza si no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $131.9 mil millones en 2019. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

