Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul ei ole Eestis pangakaartide turul viimased kümme aastat midagi innovaatilist tehtud ja turgu on uuele ning märkimisväärselt paremale tootele. „Lähtusime sellest, et peamiselt kasutatakse pangakaarte igapäevaste ostude tegemiseks ja nägime võimalust täita seda turunišši konkurentsivõimelise pakkumisega. Inpay makselahendus ongi kõige kasulikum ja mugavam just ostlemiseks,“ ütles Andresoo.

Andresoo sõnul ei tähenda innovatsioon tingimata jalgratta leiutamist, vaid see võib olla ka millegi lihtsustamine ja parema kasutajakogemuse loomine. „Tänaseks on selge, et rahakotivaba elu on uus normaalsus. Sellepärast alustasime Inpay disainimist mobiiliäpi loomisest ja kaart on pigem nagu aksessuaar, mida tänapäeval tingimata vaja polegi,“ rääkis Andresoo. Inpay kasutajatel on võimalik teha limiidita viipemakseid Apple Pay rakendusega, mida saab kasutada ka kõikides Apple’i nutiseadmetes.

Inpay annab esimesena Eestis kliendile ostudelt raha tagasi ehk cashback’i. Lisaks tõi Inbank koos uue makselahendusega esimesena Eestis turule 14-grammise metallkaardi, millel on ka viipemakse võimekus.

Uue makselahenduse kasutamiseks tuleb alla laadida Inpay äpp ning luua Inpay konto, mis võtab aega vaid paar minutit. Virtuaalkaarti saab hakata kasutama kohe, Mastercardi viipekaart saadetakse postiga koju 10 päeva jooksul. Inpayd saavad kasutada kõikide pankade kliendid, selleks ei pea kodupanka vahetama.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3200 aktiivset koostööpartnerit ja 650 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Lisainfo:



Merit Arva

Inbank AS

korporatiivkommunikatsiooni juht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550