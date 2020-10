October 14, 2020 01:15 ET

October 14, 2020 01:15 ET

Lehdistötiedote 14.10.2020 klo 8.15

STRATEGIAUUDISTUKSEN TEHNEEN INVESTORS HOUSEN SIJOITTAJAINFORMAATIO PARANEE UUSIEN KOTISIVUJEN MYÖTÄ

Investors House on uudistanut kotisivunsa. Uudistuksen tarkoitus on palvella sijoittajien tietotarpeita aikaisempaa paremmin. Kokonaisuudessaan uudistetut kotisivut on avattu käyttöön tänään osoitteessa www.investorshouse.fi .

Investors House oli 2015-2019 Nasdaq Helsingin päälistan nopeiten kasvanut yhtiö. Yhtiö uudisti kesän aikana strategiansa vuosille 2020-2023. Strategiaprosessi antoi sytykkeen myös kotisivu-uudistukselle.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Pienten parannusten sijaan päätimme tehdä kotisivuille kokonaisuudistuksen. Sillä tavoitellaan sijoittajille relevanttia tietoa havainnollisesti esitettynä. Kuulemme mielellämme sijoittajien palautetta siitä kuinka tässä on onnistuttu.’’

Kiinteistö- ja rahoitusalan arvoketjuissa toimiva Investors House julkaisee kuukausittain kiinteistö- ja kiinteistörahoitusalan tilannekatsauksen. Tarkoitus on säännöllisesti antaa tilannekuvaa alan ja sen eri lohkojen kehittymisestä sijoittajan kannalta katsottuna. Liikennevalomalliin rakennettu katsaus löytyy täältä .

Sijoittajan tietotarpeisiin perustuvan kotisivu-uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Investors Housea avusti Inderes. Uudistettu kotisivu perustuu Inderesin kehittämään SaaS-palveluun, jonka pilotti Investors Housen sijoittajasivusto on. Kotisivun jatkuva kehittäminen ja ylläpito kuuluu palvelun piiriin.

”Yksityissijoittajien määrä on kasvanut merkittävästi kuluvan vuoden aikana osakesäästötilin käyttöönoton myötä. Toisaalta korona on vähentänyt mahdollisuuksia tavata yritysten johtoa. Sijoittajien tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevat verkkopalvelut nousevat entistäkin tärkeämpään rooliin”, toteaa Inderes IR Solutions -liiketoiminnan johtaja Minna Avellan.”

Petri Roininen, toimitusjohtaja, Investors House, puh. 040 761 9669

Minna Avellan, liiketoimintajohtaja, Inderes IR Solutions, puh. 040 533 7932

Investors House toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiön tavoitteena on maksaa tasaisesti kasvavaa osakekohtaista osinkoa.

Inderes on finanssitietoyhtiö, joka tuottaa palkittua osakeanalyysiä ja sijoittajaviestinnän palveluja sekä tarjoaa avoimen inderes.fi-alustan lähes 70 000 sijoittajasta ja 120 pörssiyhtiöstä koostuvalle yhteisölle. Inderesin tavoitteena on tasa-arvoistaa tietoa sekä helpottaa kaikkien yksilöiden ja yritysten toimintaa finanssimarkkinoilla.