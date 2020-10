BURLINGTON, Mass., Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire – WindESCo, der führende Anbieter von Lösungen zur Optimierung der Leistung von Windenergieanlagen, gibt seine Expansion in den europäischen Windenergiemarkt bekannt. Óscar Pérez, ein erfahrener Vertriebsmanager im Bereich erneuerbarer Energien, verstärkt das Unternehmen als Vertriebsleiter für Europa und wird das neue Büro im spanischen Sevilla leiten.



„Mit mehr als 182 GW installierter Windenergieleistung auf dem Kontinent ist der europäische Windenergiemarkt der ausgereifteste und wichtigste Markt weltweit. Mit unserer Analyseplattform konnten wir bei den Projekten, die wir bisher in Europa abgeschlossen haben, Verbesserungspotenzial ermitteln. Óscars beeindruckende Erfolgsbilanz im Vertrieb und in führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie seine Erfahrung und sein Netzwerk an Kontakten werden WindESCo helfen, sein Kundenportfolio in ganz Europa auszubauen“, so Mo Dua, Gründer und CRO von WindESCo.

Pérez verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung bei der Einführung digitaler Lösungen für Eigentümer, Betreiber und Asset Manager von Windparks. Er hat seinen Master-Abschluss in IT-Engineering an der Universität Sevilla erworben und kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Expansion von Softwareunternehmen vorweisen, die Lösungen für den Bereich der erneuerbaren Energien anbieten. Pérez begann seine Karriere als Softwareentwickler und Projektleiter bei Isotrol, hat dort sukzessive die Verantwortung für die internationale Geschäftsentwicklung übernommen und ist schließlich zum Country Manager UK und USA aufgestiegen. Seit 2017 leitet Pérez für Greenbyte AB den Vertrieb in Südeuropa und Lateinamerika. Er war nicht nur für Geschäftsabschlüsse in Spanien, Italien, Portugal und Großbritannien, sondern auch in den USA und Lateinamerika verantwortlich.

Pérez erklärt: „Ich freue mich sehr, bei WindESCo anzufangen. Schon seit ich das erste Mal mit dem Unternehmen zu tun hatte, bin ich beeindruckt von ihren Lösungen und den erzielten Ergebnissen, mit denen sie ihren Kunden eine nachweisliche Investitionsrendite bieten. Ich freue mich darauf, WindESCo bei Ihrem Wachstum auf dem europäischen Markt zu unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die richtigen Lösungen für Betreiber und Eigentümer von Windenergieanlagen in Europa bieten. Erneuerbare Energien sind definitiv der beste Weg, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Und je profitabler die Anlagen für erneuerbare Energie sind, desto mehr werden gebaut und betrieben. Ich kann mir keine bessere Motivation vorstellen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen.“

Über WindESCo, Inc.

WindESCo ist das führende Unternehmen für Leistungsanalysen im Bereich erneuerbarer Energien. Die Mission des Unternehmens ist, die Leistung der Anlagen seiner Kunden zu maximieren und sicherzustellen, dass jede Anlage zuverlässig einen optimalen Energieertrag erzielt. Dazu hat WindESCo erfolgreich Know-how aus dem Bereich Windenergie mit KI kombiniert und arbeitet mit den Eigentümern von Windenergieanlagen zusammen, um die Leistung ihrer Anlagen zu steigern. Weitere Informationen zu WindESCo finden Sie unter www.windesco.com .

