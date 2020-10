BURLINGTON, Mass., 14 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire – WindESCo, le plus grand fournisseur de solutions d'optimisation des performances de l'énergie éolienne, annonce aujourd'hui son expansion sur le marché européen de l'énergie éolienne. Óscar Pérez, un cadre expérimenté de la vente d'énergie renouvelable, rejoindra la société en tant que directeur des ventes pour l'Europe et dirigera un bureau situé à Séville, en Espagne.



« Avec plus de 182 GW de capacité éolienne en service sur le continent, le marché européen de l'énergie éolienne est le plus mature et le plus important à l'échelle mondiale. Notre plateforme d'analyse a démontré un potentiel d'amélioration sur les projets que nous avons menés en Europe jusqu'à présent. Les antécédents éprouvés d'Óscar en matière de ventes et de travail pour des entreprises de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que son expérience et son réseau de contacts, permettront à WindESCo d'étendre et de développer son portefeuille de clients à travers l'Europe », a déclaré Mo Dua, fondateur et directeur des recettes de WindESCo.

M. Pérez offre plus de 18 ans d'expérience dans la fourniture de solutions numériques aux gestionnaires d'actifs, exploitants et propriétaires de parcs éoliens. Possédant un master en ingénierie informatique de l'université de Séville, M. Pérez affiche des antécédents impressionnants en matière de développement de sociétés de logiciels fournissant des solutions pour le secteur des énergies renouvelables. Ayant débuté sa carrière en tant que développeur de logiciels et chef de projets pour Isotrol, M. Pérez a assumé successivement les responsabilités de développement commercial international puis est devenu directeur pays de la société pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Depuis 2017, M. Pérez dirige les ventes de Greenbyte AB en Europe du Sud et en Amérique latine. Il a mené les ventes non seulement en Espagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis et en Amérique latine.

M. Pérez a déclaré : « Je suis vraiment ravi de rejoindre l'équipe de WindESCo. Depuis la première fois où je l'ai rencontrée, je suis impressionné par ses solutions et ses résultats, prouvant un retour sur investissement évident pour ses clients. Je suis impatient d'aider WindESCo à se développer sur le marché européen. Je suis convaincu que nous fournissons les bonnes solutions aux propriétaires et exploitants d'énergie éolienne européens. Les énergies renouvelables constituent sans aucun doute la meilleure façon de lutter contre le changement climatique, de sorte que plus les installations renouvelables sont rentables, plus elles seront construites et exploitées. Je ne vois pas de meilleure motivation pour aller au travail chaque jour. »

À propos de WindESCo, Inc.

WindESCo est la plus grande société d'analyse des performances en matière d'énergie renouvelable. La société a pour mission de maximiser la performance des actifs de ses clients, en veillant à ce que chaque actif renouvelable bénéficie d'une production d'énergie et d'une fiabilité optimales. WindESCo a associé avec succès son expertise dans les domaines de l'énergie éolienne et de l'IA, dans le but de faire équipe avec des propriétaires d'éoliennes pour augmenter la production de leurs installations. Pour tout complément d'information sur WindESCo, veuillez consulter le site www.windesco.com.

