Paris, le 14 octobre 2020

MBWS annonce le projet d’acquisition de Moncigale par GRANDS VINS JC BOISSET

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) et Grands Vins JC BOISSET, société-mère du groupe éponyme, ont signé une promesse unilatérale d’achat de 100% des actions de la société Moncigale SAS.

La finalisation de cette opération devrait intervenir entre le 4ème trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, après l’information-consultation des salariés et sous réserve de l’approbation des autorités françaises de la concurrence.

Face à la baisse de consommation du vin et des boissons aromatisées à base de vin (BABV) en France, Moncigale connait, depuis plusieurs années, un repli de son chiffre d’affaires (- 15% en 2019 à 72,2 M€) et dégage un EBITDA négatif. Le cœur de marché de Moncigale se situant à l'intersection du marché de marques de distributeur, de marques propres de vins et boissons à base de vin, le positionnement de MBWS, majoritairement axé sur les spiritueux, ne permet pas de créer les synergies nécessaires à la croissance de Moncigale au sein du groupe.

Fort de ce constat et dans le cadre de son plan stratégique visant à revoir ses activités au regard de leur capacité à générer de la valeur à long terme, MBWS a décidé de lancer un processus compétitif et rigoureux de recherche d’acteurs permettant d’offrir à Moncigale les meilleurs perspectives pour toutes les parties. Le choix de Boisset s’est imposé, puisqu’il figure parmi les principaux opérateurs français dans le secteur du vin et disposant de plusieurs sites implantés en France, ainsi que d’une filiale en Californie (USA). L’intégration de Moncigale lui permettra de bénéfier d’importantes synergies commerciales et opérationnelles.

Pour Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, « Avec l’appui du savoir-faire et de la puissance des maisons de vins dirigées par la famille Boisset, je suis convaincu que Moncigale pourra retrouver le chemin de la croissance qu’il mérite. Cet accord va ainsi permettre de péréniser son avenir en offrant de nouvelles perspectives à ses salariés. Après le projet en cours de cession de ses activités polonaises, Marie Brizard franchit aujourd’hui une nouvelle étape qui va marquer une avancée significative dans l'aboutissement de son plan stratégique de transformation et son recentrage sur ses activités cœur et profitables. »

Pour Jean-Charles Boisset, Président de Grands Vins JC Boisset : « Nous sommes très heureux d’accueillir cette belle maison spécialiste des vins rosés et d’intégrer une équipe de talent au sein de notre famille. Sous l’impulsion d’une nouvelle dynamique commerciale et de la mise en place de synergies opérationnelles, Moncigale saura recouvrer le chemin d’un développement durable et participer au succès de notre entreprise. Nous connaissons bien la Vallée du Rhône et le Languedoc car nous y sommes installés, et la Provence sera pour nous un nouveau terroir d’excellence à développer. »

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

A propos de Boisset

Boisset est une entreprise familiale née en Bourgogne en 1961 qui élabore et commercialise des vins tranquilles et effervescents en France et à l’international dans plus de 80 pays.

Ses domaines, maisons et châteaux sont implantés dans les vignobles français du Jura (Domaine Maire & Fils), en Bourgogne (Maison Jean-Claude Boisset, Domaine de la Vougeraie, Louis Bouillot (Crémants de Bourgogne), J. Moreau & Fils à Chablis, Bouchard Aîné & Fils à Beaune, Ropiteau Frères à Meursault), Mommessin et le Château de Pierreux en Beaujolais, Bonpas et Meffre en Vallée du Rhône, et Fortant dans le Languedoc.

En Californie, Boisset Collection possède notamment Raymond Vineyards (Napa Valley), DeLoach Vineyards (Sonoma) et Buena Vista (Carneros).

Le chiffre d’affaires consolidé est de 353 M€ en 2019, dont 70% à l’exportation.

