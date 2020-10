Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 14.10.2020 klo 10.00 (CEST)

Savosolar on allekirjoittanut Eko Ekon kanssa sopimuksen suurien aurinkolämpöjärjestelmien myynnistä ja toimituksista Puolassa

Savosolar on allekirjoittanut sopimuksen puolalaisen Eko Ekon kanssa koskien suurten aurinkolämpöjärjestelmien myyntiä, markkinointia ja toimitusta Puolaan. Oleckossa Puolassa sijaitseva Eko Ekon pääfokus Puolan markkinoilla on myynti ja yhteistyökumppaneiden johtaminen toimitusprojekteissa.

Jan Kowejszan johtama Eko Ekon on ollut aktiivinen uusiutuvan puhtaan lämpöenergiantuotannon markkinoilla Puolassa vuodesta 2015 lähtien ja heillä on hyvä näkemys etenkin aurinkokaukolämmityksestä. Eko Ekonilla on kokemusta työskentelystä puolalaisten infrastruktuuriprojektien parissa useiden skandinaavisten yritysten kanssa vuodesta 1998 lähtien.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: “Puola on erittäin mielenkiintoinen kasvumarkkina suuren mittaluokan aurinkolämpöratkaisuille. Siellä on erittäin vahva kaukolämpösektori, joka käyttää pääosin fossiilisia polttoaineita ja on siirtymässä kohti päästöttömiä lähteitä osana EU:n Green Deal tavoitteita. Lisäksi Puolassa on jo erittäin paljon kiinteistöihin asennettuja pieniä aurinkolämpöjärjestelmiä, mikä tarkoittaa osaamista ja ymmärrystä aurinkolämmön käytöstä eri ratkaisuissa. Suurten aurinko-kaukolämpömarkkinoiden ennustetaan kasvavan voimakkaasti, ja nyt on täydellinen aika meidän tulla markkinoille. Eko Ekon ja Jan Kowejsza tuntevat hyvin aurinkolämmityksen ja ovat kokeneita toimijoita Puolan markkinoilla; odotamme yhteistyöltä hyviä tuloksia jo vuoden 2021 aikana."

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





