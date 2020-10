STOCKHOLM, SVERIGE 14 oktober 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att en artikel som beskriver portföljbolaget OssDsigns unika regenerativa implantat har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States). Artikeln redogör för hur OssDsigns implantatkoncept och patenterade materialkomposition bidrar till benåterväxt och sammanväxning med befintligt ben.

Forskningsartikeln innehåller en mängd prekliniska data från användning av OssDsigns implantatkoncept i en djurmodell. Resultaten bekräftas av kliniska data i form av analyser av ett implantat som på grund av en olycka avlägsnats från en patient 21 månader efter implantation.

De publicerade forskningsresultaten beskriver hur OssDsigns implantatkoncept och patentskyddade keramiska material har förmåga att regenerera och återställa stora defekter i kraniet med ben som har en liknande morfologi, struktur, och komposition som den man finner hos det ursprungliga benet. Dessa resultat är i linje med tidigare publicerade data från klinisk användning av OssDsigns implantatteknologi.

Artikeln, med titeln “In situ bone regeneration of large cranial defects using synthetic ceramic implants with a tailored composition and design”, finns tillgänglig via Open Access på PNAS websida: https://www.pnas.org/content/early/2020/10/06/2007635117

