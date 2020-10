Fondsbørsmeddelelse 14/2020



Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 45-60 mio. kr.

I årsrapporten for 2019 udtrykte Djurslands Bank en forventning til resultatet før skat for hele 2020 i niveauet 65-80 mio. kr.

I april 2020 blev forventningerne til resultatet før skat for 2020 nedjusteret til 30-45 mio. kr. som følge af COVID-19 situationen

og den store usikkerhed om den økonomiske effekt for pengeinstitutsektoren.

Ved offentliggørelsen af halvårsrapporten fastholdt banken, med baggrund i den fortsatte usikkerhed, den udmeldte

resultatforventning, dog med den præcisering, at resultatet forventedes realiseret i den øverste del af spændet.



Banken har endnu ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19 pandemien og vurderer på nuværende

tidspunkt, at den ud fra et ledelsesmæssigt skøn foretagne nedskrivning på 28,5 mio. kr. i al væsentlighed afdækker de potentielle

kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder som følge af COVID-19 situationen.

Herudover har banken i 3. kvartal haft et fortsat højt aktivitetsniveau, særligt på boligområdet og i tilgangen af nye kunder, som

forventes fortsat i 4. kvartal.



Djurslands Banks kvartalsrapport offentliggøres som planlagt 30. oktober 2020.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.





Venlig hilsen

Djurslands Bank







Lars Møller Kristensen

Bankdirektør











