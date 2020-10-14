中国上海, Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发和商业化具有革新价值的药物以满足大中华地区和全球患者在中枢神经系统和眼科方面未满足的关键医疗需求的生物医药公司AffaMed Therapeutics (“AffaMed”) 今天宣布与生物医药公司EverInsight Therapeutics（“EverInsight”）达成最终合并协议。



此次合并将通过双方互补，为AffaMed在现有资产基础上扩大先进的产品管线，增加EverInsight在中枢神经系统和眼科方面的创新候选药物产品管线，并进一步提升公司在全球范围的研发能力。合并后公司沿用AffaMed Therapeutics，将专注于在大中华区及其他地区开发眼科和中枢神经系统药物。两家公司均由康桥资本（前身为C-Bridge Capital）孵化，并且已与全球领先的生物制药公司达成合作和许可协议。

赵大尧博士被任命为合并后公司的首席执行官并将在合并完成后加入董事会。康桥资本首席执行官傅唯先生将担任董事长。

傅唯先生表示，“在赵博士的领导下，加上我们在全球生物制药研发领域拥有深厚专业底蕴的高素质管理团队，将使AffaMed成为中国在眼科和神经与精神疾病领域领先全球的生物医药公司。我们期待通过合并后的综合研发能力进一步提升强大的候选药物产品组合，为我们的股东创造协同效应和价值.”

赵大尧博士表示，“EverInsight拥有神经与精神疾病方面强大的研发团队和产品组合，包括神经类固醇鼻喷雾剂PH94B。PH94B已从VistaGen Therapeutics（NASDAQ：VTGN）获得在大中华区、韩国和东南亚地区的授权，用于社交焦虑障碍的急性治疗，即将进入三期临床研究。此次重大合并之后，AffaMed必将成为大中华区致力于眼科和神经与精神疾病药物开发的首选合作伙伴，首当其冲将创新技术从世界其他地区高效地引入大中华地区，服务于这两个领域在当地高度未满足的医疗需求。”

赵大尧博士作为EverInsight首席执行官拥有数十年生物医药领域的管理经验。在此之前，赵博士曾担任Eucure (祐和医药) 公司首席执行官，为其创建了一流的临床开发团队，在全球范围内实施了多个临床开发项目。从2016年到2019年，赵博士担任辉瑞中国研发中心总经理，管理位于上海、武汉和北京的1400名科学家组成的团队。同时担任辉瑞中国开发团队的负责人，全权负责中国支持全球市场的所有临床开发项目。从2011年到2015年，赵博士曾担任强生公司制药部门的中国研发负责人。在加入强生之前，赵博士担任Genzyme集团副总裁，领导Genzyme的日本-亚太研发部，全面负责临床开发、药物警戒、医疗事务和法规事务。在加入Genzyme之前，赵博士有超过12年在辉瑞总部研究所从事药物早期研发和临床开发以及领导诺华在北美的中枢神经药物临床开发团队的经验。赵博士在哈佛医学院获得博士（Ph.D.）学位，并在北京大学医学部获得医学博士（M.D.）学位。

AffaMed目前在眼科领域拥有强大的产品管线，包括三星Bioepis的雷珠单抗（Lucentis®）和阿柏西普（Eylea®）的生物类似药在中国和新加坡的权利。AffaMed还拥有对Graybug Vision（NASDAQ：GRAY）管线药物GB-102大中华区的优先谈判权利。GB-102是目前处于临床二期开发阶段的每年两次玻璃体内注射给药的血管内皮生长因子（VEGF）抑制剂，用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性。

AffaMed于10月初刚刚与Kissei Pharmaceutical Co., Ltd签订了独家许可协议，在大中华区和东南亚国家开发和商业化帕金森氏病药物KDT-3594。合并后，合并公司将继续引进临床后期开发药物，进一步拓展眼科和神经与精神疾病领域的产品组合管线。

关于AffaMed Therapeutics

AffaMed Therapeutics是一家生物制药公司，致力于开发和商业化具有革新价值的药物，以满足大中华地区和全球患者在中枢神经系统和眼科方面未满足的关键医疗需求。 AffaMed Therapeutics的管理团队拥有深厚的专业知识，并且在中国以及与全球领先的制药公司的高质量临床开发，法规事务，化学制造与控制（CMC），业务发展和运营方面拥有广泛的往绩。AffaMed Therapeutics由康桥资本于2019年投资创立。

关于EverInsight Therapeutics

EverInsight Therapeutics是一家生物制药公司，致力于在大中华地区以及全球范围内开发神经与精神疾病和眼科领域的创新药物并将其商业化。EverInsight由康桥资本于2019年投资创立。

关于康桥资本

康桥资本（前身为C-Bridge Capital）是亚洲最大，最活跃的专注于医疗健康领域的私募股权基金之一，专注于生物医药、医疗技术和医疗服务三大核心领域的平台建设和收购机遇。康桥资本赋能医疗健康行业领军企业的变革，以实现长期可持续增长，解决尚未满足的医疗需求，不断改善中国及亚洲国家的医疗水平和质量。康桥资本成立于2014年，在新加坡，上海，北京，香港和纽约拥有一支强大的投资，医疗健康和投资组合管理专业团队。

康桥资本团队成员包括经验丰富的投资者，高级管理人员和医疗行业的专业人员，以及专业的法律，财务和其他运营支持。作为赋能其他企业的企业，康桥资本的目标是通过其差异化的投资组合管理模式实现与投资组合公司的共同增长和协同，其中包括协助运营管理，替代融资渠道，团队建设，战略制定和业务扩展。欲了解更多有关信息，请访问www.cbridgecap.com。

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