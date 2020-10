MONTRÉAL, 14 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dessert Advisor, une nouvelle plateforme qui met en relation les amateurs de desserts à la recherche d’une délicatesse sucrée avec des commerces de proximité offrant des desserts déterminés, publie la liste des dix desserts les plus populaires au Canada en 2020. Préoccupée par tout ce qui est sucrerie ou pâtisserie, Dessert Advisor souligne le rôle important que le dessert tient dans l'économie et le réconfort qu’il procure en période de stress.

Depuis le début du mois de mars, la plupart des catégories de recherche de desserts (source : Google) ont connu une croissance du volume de recherche spectaculaire, soit de 100 % à 250 %, par rapport aux recherches normales. Par exemple, le pain aux bananes au Canada, qui a généralement un taux de recherche déjà spectaculaire et constant tout au long de l'année, a connu une augmentation d'environ 170 % par rapport à la demande normale. Le terme clé « biscuits aux pépites de chocolat » a enregistré un pic de 212,5 % par rapport à la demande normale. Pour souligner le caractère inhabituel de cette augmentation, Dessert Advisor a vérifié le schéma de recherche des 15 dernières années. Alors que les biscuits aux pépites de chocolat ont tendance à afficher une forte demande en décembre, pendant la période des Fêtes, une croissance de 100 % a été enregistrée au début de la pandémie de COVID-19, par rapport aux chiffres de décembre, et c'est certainement la plus forte croissance de ces 15 dernières années.

Cependant, force est de constater que les amateurs de desserts avaient un accès limité aux boulangeries ou chocolateries en raison du confinement et des fermetures imposées pendant la pandémie. Les consommateurs se sont donc tournés davantage vers l’achat d’ingrédients afin de préparer leurs desserts préférés eux-mêmes. « Il semble qu'une entreprise sur vingt ait dû fermer », explique Gil Gruber, fondateur de Dessert Advisor. « Avec autant d'entreprises qui ferment leurs portes définitivement, nous avons estimé qu'il était notre devoir, maintenant plus que jamais, de mettre en relation les consommateurs avec les boulangeries et pâtisseries locales et autres commerces de proximité qui ont la chance de rester ouverts ».

En juin, les niveaux de recherche sont revenus à la normale, mais à la suite de cette « nouvelle normalité », les consommateurs vont probablement chercher de meilleures options pour se préparer à des situations semblables à l’avenir. L'augmentation considérable des gens qui « restent à la maison » et du télétravail a aussi augmenté le besoin d'achat en ligne et de livraison de nourriture. Cela a également créé une nouvelle catégorie mixte, de personnes qui font d'abord des recherches en ligne pour le produit de leur choix pour ensuite aller ramasser elles-mêmes les articles en magasin. Ainsi, en quelques mois seulement, les cueillettes à l’auto ont augmenté de plus de 500 %. Cette solution est évidemment bonne pour les grands détaillants, mais qu'en est-il des petits détaillants ?

Le site Web Dessert Advisor tient une liste de plus de 5 500 détaillants au Canada. Il est unique en ce sens qu'il offre aux détaillants de desserts d’y tenir gratuitement une liste de leurs produits, ce qui leur permet d'accroître la visibilité en ligne de leurs propres desserts, et non pas uniquement les emplacements des magasins. En un seul clic, les gourmets peuvent désormais rechercher le dessert de leur choix et trouver un détaillant qui peut satisfaire leur fringale immédiatement. Cette capacité à mettre en lien les consommateurs à la recherche d’une friandise et les entreprises de desserts en difficulté est l'une des façons dont ce site contribue à réduire le stress lié à la pandémie.

Dessert Advisor invite les gourmets à rechercher leur dessert préféré en fonction de leurs besoins alimentaires, à ajouter des commentaires et à soutenir leurs détaillants de desserts de proximité. Les détaillants de desserts sont également invités à vérifier si leur entreprise figure sur le site Web et à confirmer si les produits qu’ils proposent figurent sur leur liste personnelle. En outre, les détaillants sont encouragés à mettre à jour leurs produits afin d’augmenter leur visibilité.

À propos de Dessert Advisor

Dessert Advisor est avant tout une communauté qui fait le lien entre les amateurs de desserts et autres sucreries et les boulangeries, chocolateries, crèmeries, pâtisseries, restaurants, et autres commerces de proximité proposant des friandises. Avec des milliers de détaillants répertoriés sur la plateforme, les particuliers peuvent rechercher un dessert précis et en donner leur avis après l'avoir goûté. La plateforme Dessert Advisor permet aux détaillants de desserts d'atteindre de nouveaux clients qui, autrement, ne seraient peut-être pas au courant de leurs produits.

