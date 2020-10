Coop Pank AS

October 14, 2020 07:00 ET

October 14, 2020 07:00 ET

Coop Pank AS-i nõukogu valis uuteks juhatuse liikmeteks Rasmus Heinla ja Arko Kurtmanni. Rasmus Heinla asub juhtima erakliendipangandust ja Arko Kurtmann ärikliendipangandust. Rasmus Heinla ja Arko Kurtmanni volitused juhatuse liikmetena algavad 01.11.2020 ja kestavad kuni 31.10.2023.

Ühtlasi valiti Rasmus Heinla ja Arko Kurtmann Coop Pank AS-i tütarettevõtete Coop Liising AS-i, Coop Kindlustusmaakler AS-i ja Martinoza AS-i nõukogude liikmeteks. Arko Kurtmann valiti täiendavalt ka Coop Finants AS-i nõukogu liikmeks. Nende volitused Coop Panga tütarettevõtete nõukogude liikmetena algavad 01.11.2020.

Rasmus Heinla on alates 2017. aastast Coop Finants AS-i juhatuse liige ja tarbimisfinantseerimise äriliini juht. Rasmus Heinla omandas 2009. aastal bakalaureusekraadi õigusteaduses Tartu Ülikoolis ja hetkel omandab rakenduslikku magistrikraadi ärijuhtimises EBS-is. Rasmus Heinla omab 12 487 Coop Panga aktsiat.

Arko Kurtmann töötas aastatel 2012–2019 AS-i LHV Pank äripanganduse osakonna juhina. Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala. Arko Kurtmannile ei kuulu ühtegi Coop Panga aktsiat.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 78 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.