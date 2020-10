SEATTLE, Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Otay-Tijuana Venture LLC, um grupo de empresas estadunidense/mexicanas que operam a CBX, o Cross Border Xpress do Aeroporto Internacional de Tijuana, escolheu a tecnologia de análise de vídeo da RealNetworks [NASDAQ: RNWK], SAFR® para ser usada em todo o terminal San Diego - Tijuana, a fim de otimizar de uma forma geral, a eficiência do fluxo de passageiros e processos operacionais gerais.

CBX é o primeiro edifício a ligar os Estados Unidos a um terminal aeroportuário estrangeiro. Atende milhões de passageiros que cruzam a fronteira durante sua viagem, ajudando-os a evitar atrasos imprevistos nas congestionadas travessias de San Ysidro e Otay.

"Estamos muito satisfeitos com o desempenho, as funcionalidades específicas de reports e o suporte que a equipe SAFR oferece, fornecendo os insights necessários para executar uma operação tão importante como a CBX", disse Julio Armentariz, CTO da CBX.

A ponte de 120 metros de comprimento é uma central para muitas situações diárias onde tecnologia, processo e pessoas trabalham juntos para criar uma experiência segura e eficiente para os passageiros. A tecnologia de análise de vídeo baseada em inteligência artificial garante que a equipe da CBX tenha dados facilmente acionáveis à medida que monitora os fluxos de passageiros e tomam decisões em tempo real.

"Estamos muito orgulhosos de ajudar a CBX em suas operações diárias, contribuindo para uma maior eficiência e qualidade de viagem para os milhares de passageiros que frequentam o terminal todos os dias", disse Jose Larrucea, Vice-presidente Sênior de Vendas Internacionais da RealNetworks.

O SAFR oferece reconhecimento facial de alta precisão, rapidez e baixo viés, além de recursos adicionais de visão computacional baseados na face e na pessoa. As pontuações do SAFR no NIST (National Institute of Standards and Technology) para rapidez, precisão e viés se combinam para distinguir o SAFR como solução líder de inteligência para vídeo ao vivo.

Otimizado para vídeo ao vivo: Detecção e reconhecimento facial de uma pessoa em movimento através de um frame de vídeo em menos de 100ms e com 99,87% de precisão.





Baixo viés: A menor diferença de precisão entre grupos de diferentes tons de pele de qualquer algoritmo não chinês testado pelo NIST em seu relatório de janeiro de 2020. Este é o resultado direto de diversos dados de treinamento usados para desenvolver o algoritmo SAFR e esforços intencionalmente focados para eliminar o viés.





Flexibilidade de implantação: Além de feeds de vídeo ao vivo fixos, os SDKs SAFR oferecem suporte a implantações edge, em dispositivos autônomos com recursos limitados, como UGVs ou dispositivos IoT.





Expertise global: Dezenas de milhões de reconhecimentos por mês globalmente com clientes ativos, tanto no local quanto com implantações em nuvem híbrida.



Melhoria contínua

O SAFR acrescentou recursos adicionais especificamente projetados para ajudar os clientes a responder à pandemia global de COVID-19, incluindo detecção de máscaras e contagem de ocupação de pessoas. A CBX aplicou o recurso de detecção de máscara ao fluxo de passageiros para monitorar o uso adequado das máscaras e coletar dados de operações críticas.

"Vemos um potencial ótimo na tecnologia da RealNetworks e estamos procurando expandir seu uso em outras áreas dentro da CBX, a fim de aumentar ainda mais a eficiência das operações,", acrescentou Armentariz.

Sobre a SAFR

O SAFR (www.safrbrasil.com) é a principal plataforma de reconhecimento facial do mundo para inteligência de vídeo ao vivo. Ele aproveita o poder da IA para ajudar o mundo a voltar ao trabalho.

Seja para contagem de ocupação, detecção de máscaras faciais ou controle de entrada sem toque, o SAFR pode ser implantado no local, na nuvem ou com um VMS. O SAFR aumenta a segurança, a consciência situacional e fornece insights que melhoram a eficiência operacional e protegem a saúde e a segurança das pessoas em todos os lugares.

Os resultados mostrados no NIST não constituem um endosso de qualquer sistema, produto, serviço ou empresa em particular pelo NIST. Veja resultados em https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt-ongoing.

Sobre Cross Border Xpress™

Lançado em dezembro de 2015, Cross Border Xpress (CBX) agiliza os meios de viagem para os passageiros do Aeroporto Internacional de Tijuana (TIJ) que cruzam a fronteira EUA-México. O elegante terminal e a passarela Skywalk para pedestres com 120 metros de comprimento atendem uma média de 8.000 passageiros de companhias aéreas diariamente. Como a primeira instalação dos EUA a se conectar diretamente a um terminal aeroportuário estrangeiro, CBX oferece uma alternativa mais rápida, mais segura e sem complicações para os passageiros cruzarem a fronteira, eliminando tráfego adicional dos já congestionados portos de entrada terrestres de San Ysidro e Otay Mesa. Os passageiros do TIJ podem usar o Skywalk para se conectar do sul da Califórnia a mais de 35 destinos no México e em todo o mundo. Muitas rotas de voo são diretas ou a um custo reduzido em comparação com outros aeroportos do sul da Califórnia. CBX está sediada em Otay Mesa, Califórnia e localizada em 2745 Otay Pacific Drive, San Diego, Calif.

Para mais informações sobre a CBX, ou para comprar ingressos e se inscrever para ofertas especiais, visite o site da CBX: (http://www.crossborderxpress.com).

e Instagram, (http://www.instagram.com/crossborderxpress).





