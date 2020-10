CIUDAD DE MÉXICO, Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TÜV Rheinland, líder en pruebas independientes, inspección y certificación, anunció hoy que la Dirección General de Normas (DGN) de México le ha otorgado el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) para la NOM-001-SCFI-2018 (pruebas de eficiencia de seguridad).



La NOM-001-SCFI-2018 es requerida para productos como equipos AV, electrónicos, electrodomésticos, fuentes de alimentación, equipos de tecnología de la información y otros equipos análogos. El Acuerdo de Reconocimiento Muto será utilizado para validar y certificar los siguientes estándares empleando los reportes IEC de las oficinas globales de TÜV Rheinland para la NOM-001-SCFI-2018:

IEC 60065:2014. Aparatos de audio, video y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad.





IEC 60335-1:2014. Aparatos domésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.





IEC 62040-1:2013. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI.





IEC 60950-1:2015. Equipo de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.





IEC 62368-1: 2018. Equipos de audio y video, tecnología de la información y la comunicación. Requisitos de seguridad.





IEC 62115: 2.0. Seguridad de los juguetes electrónicos.



Los fabricantes que deseen exportar sus productos a México deberán utilizar la norma NOM para acceder al mercado mexicano. El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo se hace extensivo a todos los demás laboratorios de TÜV Rheinland en todo el mundo, incluyendo Japón, China, Taiwán y América del Norte. Por lo tanto, las pruebas podrán hacerse localmente, donde el fabricante considere conveniente. Los informes IEC serán aceptados para la certificación NOM, lo que permitirá un ahorro significativo de tiempo y costo para llevar los productos al mercado.

"Nos complace enormemente el haber obtenido el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) para la NOM-001-SCFI-2018” comparte Gabriel Mata Director del área de Productos de TÜV Rheinland de México. “Gracias al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM), ahora contamos con la capacidad de ayudar a nuestros clientes de todo el mundo a ampliar el acceso al mercado de sus productos y aumentar su rentabilidad”.

El 12 de agosto de 2020 se notificó a todos los Organismos Internacionales de Certificación sobre el proyecto - Acuerdo de Equivalencias NOM-001-SCFI-2018 no se publicará como ley hasta que todos los gobiernos de América del Norte acepten una cláusula de reciprocidad en cumplimiento de la Ley de Infraestructura de la Calidad del 01 de julio de 2020. Dado que el antiguo acuerdo ya no será válido, los clientes podrán beneficiarse del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) para acceder al mercado mexicano.

Si desea obtener más información sobre el uso del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo o desea considerar la transferencia de una NOM abierta para su Certificado de Conformidad completa NOM-001, póngase en contacto con nosotros. Un especialista en Acceso al Mercado de TÜV Rheinland puede ajustar su plan de pruebas desde México a otro país donde TÜV Rheinland tenga un laboratorio acreditado o responder a cualquier pregunta adicional que pueda tener.

Acerca de TÜV Rheinland

TÜV Rheinland es líder mundial en servicios de inspección independiente, fundado hace casi 150 años. El grupo mantiene una presencia mundial de más de 20.000 personas. Los expertos independientes representan la calidad y la seguridad para las personas, la tecnología y el medio ambiente en casi todos los aspectos de la vida. TÜV Rheinland inspecciona equipos técnicos, productos y servicios; supervisa proyectos, contribuye a dar forma a los procesos y a la seguridad de la información de las empresas. Sus expertos forman a personas en una amplia gama de carreras e industrias. Para ello, TÜV Rheinland emplea una red global de laboratorios aprobados, centros de pruebas y capacitación. Desde 2006, TÜV Rheinland es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover la sostenibilidad y combatir la corrupción. Consulte nuestra página web: www.tuv.com

Contact Information:

Jen Picardo

Director of Marketing and Communications

TUV Rheinland of North America, Inc.

+1 978 506 7073