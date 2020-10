MONTRÉAL, 14 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annonce qu’elle s’est classée 32e au classement général du Wall Street Journal parmi les 100 entreprises les mieux gérées mondialement d’un point de vue du développement durable. La Société s’est également classée au 6e rang parmi les 10 premières entreprises au monde au niveau du sous-classement Modèle d'entreprise / innovation. Cette reconnaissance souligne l’efficacité du modèle d’affaires et de la chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée de la Société du point de vue du développement durable. Il s’agit d’un principe fondateur de la stratégie d’affaires de la Société, qui est totalement alignée sur les attentes croissantes de nos clients, investisseurs, employés et autres parties prenantes. Gildan était deuxième parmi seulement trois entreprises du secteur du vêtement à être incluses dans le classement des 100 premières sociétés et était également la seule entreprise de vêtements Nord-américaine.



« Nous sommes fiers de notre inclusion dans ce nouveau classement environnemental, social et de gouvernance (ESG) et de notre reconnaissance en tant que l'une des meilleures sociétés au monde », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Cette reconnaissance est le résultat direct de notre modèle d’affaires unique qui consiste à être propriétaire et gérer nos installations de fabrication et reflète l'engagement continu et les progrès que nous avons accomplis en lien avec notre vision de Repenser le vêtement®. Au cours des trente-cinq dernières années, nous avons bâti une entreprise connue autant pour la qualité de nos produits que pour la façon dont ils sont fabriqués dans le cadre de notre programme de Responsabilité authentique® qui nous permet de fabriquer des vêtements de manière responsable et éthique », a-t-il ajouté.

Le classement inaugural du Wall Street Journal des entreprises les mieux gérées mondialement d’un point de vue du développement durable a été produit sur la base d'un examen de plus de 5 500 sociétés cotées en bourse à travers le monde qui répondaient aux normes de divulgation des données montrant quels programmes, politiques et indicateurs de performance ils ont mis en place pour plusieurs dimensions de développement durable, y compris l'environnement, le capital humain, le capital social et le modèle d'entreprise / l'innovation. Les scores ont une vision large du développement durable qui évalue la capacité d'une entreprise à créer de la valeur sur le long terme, en utilisant les critères considérés comme les plus pertinents financièrement. Ces derniers sont définis par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), une organisation à but non lucratif qui travaille avec les entreprises et les investisseurs pour créer un cadre pour rendre compte du développement durable. De l'information sur la méthodologie utilisée pour évaluer les entreprises est disponible ici (en anglais seulement).

La liste complète des entreprises incluses dans le classement ainsi que leurs scores individuels sont disponibles ici (en anglais seulement).

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammer™, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.