COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 octobre 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de septembre 2020

En septembre 2020, le trafic total du Groupe ADP1 est en baisse de 60,6 % par rapport au mois de septembre 2019 avec 9,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 74,5 % par rapport au mois de septembre 2019 avec 2,4 millions de passagers accueillis.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement le 1er avril 2020, a repris le 26 juin à partir d'Orly 3, le 13 juillet à partir d'Orly 4 et le 24 août à partir d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, les aéroports suivants sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer : Ankara, Antalya, Batumi, Bodrum, Conakry, Enfidha, Gazipasa, Izmir, Mactan-Cebu, Monastir, Ohrid, Skopje, Tbilissi, Zagreb, et, depuis le 8 septembre, Amman, depuis le 15 septembre, Djeddah et Médine, depuis le 1er octobre, Maurice. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux. L'activité des aéroports d'Antananarivo, Nosy Be et Santiago reste pour le moment limitée au trafic domestique.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 82,6 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Amérique du Nord (- 93,0 %), Asie-Pacifique (- 92,4 %), Amérique Latine (- 91,2 %), Moyen-Orient (- 84,7 %), Afrique (- 74,5 %), DROM-COM (- 41,1 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 76,6 % ;

Le trafic France est en décroissance de 45,9 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 77,2 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 21,9 %, en retrait de 2,0 points par rapport à septembre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en baisse de 61,8 % avec un total de 72,3 millions de passagers accueillis.

Depuis le début de l’année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 66,3 % avec un total de 27,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 65,4 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,4 %, en hausse de 0,9 pt.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital2, est en baisse de 61,3 % sur le mois de septembre 2020 et en baisse de 76,1 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 20193. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 70,7 % depuis le début de l’année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 88,3 % sur le mois de septembre 2020 et en décroissance de 63,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 92,0 % sur le mois de septembre 2020 et en décroissance de 75,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital4 depuis le mois de juillet 2020, est en baisse de 71,5 % sur le mois de septembre 2020.



Passagers Sept. 2020 Var. 20/19 Jan.- Sept 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 1 354 896 - 80,1 % 19 274 419 - 66,8 % 37 366 304 - 50,5 % Paris-Orly 1 048 576 - 60,0 % 8 559 841 - 65,3 % 15 774 692 - 51,5 % Total Paris Aéroport 2 403 472 - 74,5 % 27 834 260 - 66,3 % 53 140 996 - 50,8 % Santiago du Chili 228 328 - 88,3 % 6 873 283 - 63,3 % 12 775 058 - 48,9 % Amman 60 220 - 92,0 % 1 706 738 - 75,3 % 3 717 222 - 57,7 % New Delhi 1 676 561 -70,6 % 20 949 172 -58,0 % 39 506 090 -41,4 % Hyderabad 642 197 -60,7 % 6 673 282 -59,1 % 12 609 603 -42,1 % Cebu 39 444 -95,8 % 2 591 576 -72,7 % 5 764 707 -53,3 % Total GMR Airports 2 358 202 -71,5 % 30 214 030 -60,1 % 57 880 400 -43,0 % Antalya 2 253 882 - 53,5 % 7 132 563 - 75,7 % 13 548 601 - 61,2 % Ankara 397 893 - 65,0 % 3 977 863 - 62,4 % 7 085 529 - 50,1 % Izmir 571 323 - 50,9 % 4 244 089 - 55,5 % 7 087 370 - 43,3 % Bodrum 368 912 - 43,0 % 1 192 866 - 68,5 % 1 753 865 - 59,3 % Gazipaşa Alanya 39 777 - 71,9 % 196 808 - 78,2 % 396 467 - 63,9 % Médine 76 884 - 88,3 % 1 943 461 - 70,5 % 3 745 581 - 54,4 % Tunisie 46 738 - 90,0 % 274 526 - 89,7 % 661 737 - 78,3 % Géorgie 22 783 - 94,3 % 587 515 - 83,2 % 1 406 588 - 68,3 % Macédoine du Nord 59 403 - 78,0 % 632 581 - 69,2 % 1 257 370 - 51,2 % Zagreb(5) 65 963 - 81,2 % 785 321 - 70,1 % 1 594 341 - 53,0 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk)(6) 3 903 558 - 61,3 % 20 967 593 - 70,7 % 38 537 449 - 56,5 % Total TAV Airports 3 903 558 - 61,3 % 20 967 593 - 76,1 % 38 537 449 - 56,5 %





Mouvements d'avions Sept. 2020 Var. 20/19 Jan.- Sept 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 18 077 - 59,3 % 171 971 - 54,5 % 291 972 - 41,3 % Paris-Orly 9 219 - 50,0 % 64 462 - 61,8 % 114 201 - 49,1 % Total Paris Aéroport 27 296 - 56,6 % 236 433 - 56,8 % 406 173 - 43,7 % Santiago du Chili 2 554 - 79,3 % 47 996 - 59,2 % 87 722 - 44,4 % Amman 1 063 - 84,3 % 19 008 - 69,0 % 37 482 - 52,6 % New Delhi 15 364 -58,9 % 155 560 -51,8 % 274 069 -37,3 % Hyderabad 7 422 -48,9 % 65 152 -51,6 % 114 147 -36,8 % Cebu 543 -93,6 % 24 544 -68,8 % 51 556 -50,3 % Total GMR Airports 23 329 -61,4 % 245 256 -54,3 % 439 772 -39,1 % Antalya 11 927 - 53,3 % 45 172 - 71,9 % 88 059 - 54,9 % Ankara 3 482 - 52,5 % 30 591 - 55,9 % 51 505 - 45,1 % Izmir 4 498 - 37,1 % 30 775 - 47,7 % 49 523 - 36,3 % Bodrum 2 393 - 40,5 % 8 039 - 66,4 % 12 331 - 55,2 % Gazipaşa Alanya 320 - 63,3 % 1 633 - 72,2 % 3 093 - 57,1 % Médine 774 - 84,4 % 15 107 - 68,3 % 28 003 - 53,2 % Tunisie 490 - 81,7 % 2 732 - 83,2 % 5 418 - 71,7 % Géorgie 844 - 77,2 % 9 790 - 71,1 % 18 082 - 58,9 % Macédoine du Nord 867 - 59,7 % 6 967 - 58,8 % 11 872 - 44,1 % Zagreb(5) 1 995 - 52,4 % 16 790 - 51,1 % 27 530 - 38,2 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk)(6) 27 590 - 55,9 % 167 596 - 64,2 % 295 416 - 50,0 % Total TAV Airports 27 590 - 55,9 % 167 596 - 71,1 % 295 416 - 50,0 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Sept. 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Sept. 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 45,9 % 30,8 % - 55,6 % 19,6 % Europe - 76,6 % 42,0 % - 68,4 % 41,4 % Autre International



dont - 82,6 % 27,1 % - 68,0 % 39,1 % Afrique - 74,5 % 10,8 % - 64,5 % 11,8 % Amérique du Nord - 93,0 % 3,3 % - 76,8 % 7,6 % Amérique Latine - 91,2 % 0,9 % - 66,3 % 3,1 % Moyen-Orient - 84,7 % 2,8 % - 68,0 % 4,9 % Asie-Pacifique - 92,4 % 1,9 % - 75,7 % 4,6 % DROM-COM - 41,1 % 7,4 % - 45,1 % 7,1 % Total Paris Aéroport - 74,5 % 100,0 % - 66,3 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Sept. 2020 Var. 20/19 Jan.- Sept. 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 243 989 - 77,2 % 3 192 078 - 65,4 % Taux de correspondance 21,9 % - 2,0 pts 23,4 % + 0,9 pt Taux de remplissage 57,0 % - 28,9 pts 72,1 % - 14,6 pts

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr





1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% ne prend pas en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019 et intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 64,8 % depuis le début de l'année. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 68,3 % depuis le début de l'année.

2 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports au 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

3 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

4 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

5 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

6 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

