Quadient présente la nouvelle version de son programme Partenaires pour la Gestion de l’Expérience Client

Paris, le 14 octobre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a présenté aujourd’hui, lors de sa conférence phare Quadient Inspire Days Virtual Experience, son nouveau programme partenaire Experience Partner Program. Ce programme remodelé aura pour mission de fournir aux partenaires de Quadient les informations et l’accompagnement qui les aideront à déployer et maîtriser les solutions de Gestion de l'Expérience client (CXM). Quadient propose actuellement quatre catégories de partenariat : Partenaires technologiques/ISV (éditeurs de logiciels indépendants), Partenaires commerciaux, Partenaires de distribution et Partenaires d'alliances. Dans le nouveau programme, ces catégories seront simplifiées et fusionnées pour devenir désormais « Partenaire Quadient Expérience » et « Partenaire Technologique Quadient Expérience ».

Les membres du nouveau programme partenaires seront répartis dans quatre groupes, en fonction du chiffre d’affaires réalisé avec Quadient, et de leur expertise technique : « Registered » (enregistré), « Silver » (argent), « Gold » (or) et « Platinium » (platine). D’autres critères définiront les catégories suivantes : partenaires ayant acquis le socle de compétences des fonctionnalités de Quadient Inspire® pour déployer des projets de gestion des communications clients (CCM)/gestion de l'expérience client (CXM), partenaires proposant les solutions Cloud et SaaS de Quadient, et les partenaires en mesure d’assurer la vente et le support des solutions Quadient dans plusieurs zones géographiques. Quadient prévoit également une remise de prix annuelle pour récompenser ses partenaires. Parmi les prix décernés, se trouveront celui de Partenaire de l'Année dans différentes zones géographiques, Partenaire avec la plus Forte Croissance et Partenaire Cloud de l'année.

Au-delà du nouveau programme, un Conseil Consultatif de Partenaires va être lancé pour faciliter la communication et l’alignement entre Quadient et les leaders du marché au sein de sa communauté de partenaires. Ce Conseil proposera d’éventuelles améliorations du programme et identifiera des opportunités pour renforcer le succès des partenaires Quadient.

« La technologie Quadient est la meilleure sur le marché depuis des décennies, c'est pourquoi chez Canon nous apprécions notre partenariat avec Quadient, et la valeur qu'il apporte au-delà de la technologie », a déclaré Marc Bory, Directeur des Solutions Business EMEA, Canon Europe. « Dans le cadre de ce partenariat, nous continuerons à proposer à nos clients la solution la plus adaptée à leurs besoins, de la licence de base à des solutions entièrement personnalisées et gérées ».

« Nous nous engageons pour la réussite de nos clients, et nos partenaires jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de ce succès », a déclaré Alban Olier, Directeur des Partenariats, Quadient. « Le Programme Partenaire Quadient Expérience nous permet d'établir des relations plus solides avec nos partenaires, et ce à plusieurs niveaux. Nos partenaires peuvent ainsi tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités sur le marché du CXM ».

